25 de octubre de 2026 Inicio
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El papa León XIV aprobó el primer paso para beatificar a la argentina Margarita Bavosi

El sumo pontífice firmó el decreto que reconoce sus "virtudes heroicas", la primera instancia formal en el camino hacia los altares. Referente del Movimiento de los Focolares, su vida estuvo dedicada al trabajo laico entre la Argentina, España e Italia.

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Margarita Bavosi era conocida como Luminosa.

Margarita Bavosi era conocida como "Luminosa".

A días de su viaje a la Argentina, el papa León XIV aprobó este sábado el decreto que reconoce las "virtudes heroicas" de la argentina Margarita Bavosi (1941-1985), popularmente llamada "Luminosa". Con la firma del Santo Padre, la laica consagrada fue declarada oficial y canónicamente como "venerable", lo que constituye el primer paso de un proceso que podría llevarla a la beatificación.

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La resolución del Vaticano se dio a conocer luego de que el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, le presentara a León XIV la documentación requerida para avanzar en el expediente.

Quién fue Margarita Bavosi, la argentina conocida como "Luminosa" que el papa León XIV declaró "venerable"

Margarita Bavosi nació en la Ciudad de Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941, en el seno de una familia acomodada de inmigrantes italianos de la que fue la tercera hija. Marcada a los diez años por la pérdida temprana de su madre, desarrolló desde joven un fuerte compromiso social y religioso.

Tras licenciarse en Historia, encontró su vocación definitiva como laica consagrada dentro de la Obra de María, denominación canónica del Movimiento de los Focolares, una organización orientada al diálogo y la fraternidad universal. Fue en ese entorno donde adoptó el apodo de "Luminosa", nombre con el que se la conocería tanto en la Argentina como en el exterior.

Margarita Bavosi falleció en 1981 en Italia.

Margarita Bavosi falleció en 1981 en Italia.

Su labor institucional comenzó a crecer rápidamente: en 1966, asumió la conducción de la comunidad de los Focolares en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y, cuatro años más tarde, la propia fundadora del movimiento, la italiana Chiara Lubich, le encomendó la coresponsabilidad de la Obra en España, misión que ejerció durante 14 años.

En junio de 1981, mientras residía en Europa, Bavosi comenzó a manifestar los primeros síntomas de una fibrosis pulmonar atípica. Tras atravesar la enfermedad con un reconocido testimonio de fe entre sus allegados, falleció el 7 de marzo de 1985 a los 43 años en Albano Laziale, una localidad cercana a Roma.

Cómo es el proceso para alcanzar la santidad en la Iglesia católica

El proceso de canonización dentro de la Iglesia católica contempla tres grandes etapas:

  1. Venerable: es la fase que alcanzó Margarita Bavosi. La Santa Sede determina que la persona vivió las virtudes cristianas (fe, esperanza, caridad y virtudes cardinales) de manera "heroica".
  2. Beata: para alcanzar esta instancia, el Tribunal Vaticano debe verificar de forma rigurosa la realización de un primer milagro atribuido a su intercesión directa (o la declaración de martirio).
  3. Santa: requiere la comprobación de un segundo milagro ocurrido con posterioridad a la beatificación.

De concretarse los pasos posteriores, Bavosi podría sumarse a la lista de santos argentinos encabezada por San José Gabriel "Cura" Brochero, San Artémides Zatti y Santa María Antonia de Paz y Figueroa, la popular "Mama Antula".

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