En un balotaje cabeza a cabeza, Brasil elige entre Lula da Silva o Flávio Bolsonaro

Cómo funciona el voto electrónico en las elecciones de Brasil

En Brasil, los electores no utilizan boletas de papel, sino una urna electrónica que registra digitalmente el voto. Para votar, deben ingresar en un teclado numérico el número correspondiente al candidato o partido. En la pantalla aparecen el nombre, la foto, el cargo y la agrupación política para que el elector pueda verificar su elección antes de confirmarla. La votación sigue una secuencia que incluye diputado federal, diputado estadual o distrital, senador, gobernador y presidente.

Las urnas funcionan sin conexión a Internet ni Bluetooth, por lo que no están conectadas durante la votación a una red externa. Al finalizar los comicios, cada máquina genera un Boletín de Urna, con los resultados de esa sección, que luego son transmitidos y totalizados por la Justicia Electoral. El sistema también cuenta con mecanismos de auditoría, entre ellos el Test de Integridad, en el que se comparan votos emitidos en boletas de papel con los registrados por las urnas seleccionadas. La identificación del elector mediante biometría es independiente del voto y no permite conocer a quién votó cada persona.