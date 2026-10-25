En un balotaje cabeza a cabeza, Brasil elige entre Lula da Silva o Flávio Bolsonaro

Se acerca el cierre de las urnas en Brasil
Los comicios ingresaron a su última etapa ya que las urnas cerrarán a las 17. Luego, se esperan los primeros resultados.
Elecciones
Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en una segunda vuelta muy apretada. Se espera que cerca de las 21 se conozcan los resultados.
16:00
15:48
15:23
14:42
14:08
13:52
12:57
12:41
11:58
10:59
10:03
9:48
9:28
8:26
Brasil celebra este domingo el balotaje presidencial entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Los comicios ya están en marcha en todo el país y se extenderán hasta las 17, hora de Brasilia y de la Argentina. Se espera que cerca de las 21 comiencen a conocerse los primeros resultados oficiales, en una jornada que definirá quién gobernará la mayor economía de América Latina.
Más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para participar de la elección. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió 53.876.617 votos, el 45,16%. La diferencia de poco más de 2,2 millones de votos dejó la definición abierta y obligó a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta.
La campaña estuvo atravesada por diferencias sobre el rumbo económico, la seguridad y las políticas sociales. Lula buscó defender la continuidad de su gestión, con énfasis en la inversión pública, los programas sociales y los derechos laborales. Flávio Bolsonaro, en cambio, centró sus propuestas en el endurecimiento de la política de seguridad, la reducción del gasto estatal y una agenda económica de mayor austeridad.
La elección trasciende las fronteras brasileñas por el peso político y económico del país en América Latina. Una victoria de Lula supondría la continuidad de su orientación de gobierno, mientras que un triunfo de Flávio Bolsonaro podría acercar a Brasil a los sectores conservadores de la región y fortalecer sus vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump. El resultado también será seguido de cerca por los mercados y por los gobiernos latinoamericanos, incluida la Argentina.