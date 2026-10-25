EN VIVO

Elecciones

En un balotaje cabeza a cabeza, Brasil elige entre Lula da Silva o Flávio Bolsonaro

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en una segunda vuelta muy apretada. Se espera que cerca de las 21 se conozcan los resultados.

- 25 de octubre 2026 - 08:25
En un balotaje cabeza a cabeza, Brasil elige entre Lula da Silva o Flávio Bolsonaro

EN VIVO

Brasil celebra este domingo el balotaje presidencial entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Los comicios ya están en marcha en todo el país y se extenderán hasta las 17, hora de Brasilia y de la Argentina. Se espera que cerca de las 21 comiencen a conocerse los primeros resultados oficiales, en una jornada que definirá quién gobernará la mayor economía de América Latina.

Más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para participar de la elección. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió 53.876.617 votos, el 45,16%. La diferencia de poco más de 2,2 millones de votos dejó la definición abierta y obligó a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta.

La campaña estuvo atravesada por diferencias sobre el rumbo económico, la seguridad y las políticas sociales. Lula buscó defender la continuidad de su gestión, con énfasis en la inversión pública, los programas sociales y los derechos laborales. Flávio Bolsonaro, en cambio, centró sus propuestas en el endurecimiento de la política de seguridad, la reducción del gasto estatal y una agenda económica de mayor austeridad.

La elección trasciende las fronteras brasileñas por el peso político y económico del país en América Latina. Una victoria de Lula supondría la continuidad de su orientación de gobierno, mientras que un triunfo de Flávio Bolsonaro podría acercar a Brasil a los sectores conservadores de la región y fortalecer sus vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump. El resultado también será seguido de cerca por los mercados y por los gobiernos latinoamericanos, incluida la Argentina.

Se acerca el cierre de las urnas en Brasil

Los comicios ingresaron a su última etapa ya que las urnas cerrarán a las 17. Luego, se esperan los primeros resultados.

Cómo funciona el voto electrónico en las elecciones de Brasil

En Brasil, los electores no utilizan boletas de papel, sino una urna electrónica que registra digitalmente el voto. Para votar, deben ingresar en un teclado numérico el número correspondiente al candidato o partido. En la pantalla aparecen el nombre, la foto, el cargo y la agrupación política para que el elector pueda verificar su elección antes de confirmarla. La votación sigue una secuencia que incluye diputado federal, diputado estadual o distrital, senador, gobernador y presidente.

Las urnas funcionan sin conexión a Internet ni Bluetooth, por lo que no están conectadas durante la votación a una red externa. Al finalizar los comicios, cada máquina genera un Boletín de Urna, con los resultados de esa sección, que luego son transmitidos y totalizados por la Justicia Electoral. El sistema también cuenta con mecanismos de auditoría, entre ellos el Test de Integridad, en el que se comparan votos emitidos en boletas de papel con los registrados por las urnas seleccionadas. La identificación del elector mediante biometría es independiente del voto y no permite conocer a quién votó cada persona.

Fl&aacute;vio Bolsonaro y Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Cómo votan los brasileños desde Argentina

Unos 13.138 ciudadanos brasileños están habilitados para votar en la Argentina en el balotaje de este domingo. Para hacerlo, deben tener registrado su domicilio electoral en el exterior y consultar previamente su lugar de votación a través de la aplicación e-Título o del sitio del Tribunal Superior Electoral (TSE). En el país hay mesas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú, y los electores residentes en el exterior solo pueden votar para presidente y vicepresidente.

Flávio Bolsonaro se impuso en Israel y Lula ganó con amplitud en Palestina

El senador obtuvo cerca del 81% de los votos válidos en Israel, mientras que el presidente brasileño reunió alrededor del 95% en Palestina.

Trump evitó respaldar a un candidato en el balotaje presidencial de Brasil

El presidente de Estados Unidos se negó a expresar su apoyo a alguno de los candidatos que compiten en la segunda vuelta electoral brasileña. “No quiero entrar en ese tema”, respondió ante las consultas de los periodistas al salir de la Casa Blanca. Sin embargo, señaló que su gobierno sigue de cerca el desarrollo de la contienda: “Estamos atentos”, afirmó.

Geraldo Alckmin votó en San Pablo y se mostró optimista sobre el resultado electoral

El vicepresidente de Brasil emitió su voto en una escuela de la zona sur de la ciudad y expresó su confianza en una victoria del oficialismo. Estuvo acompañado por los exministros Fernando Haddad, Marina Silva y Simone Tebet. Al salir, afirmó: “Si Dios quiere, llegará y será del pueblo”, en referencia a las palabras del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro lidera el recuento en el exterior, pero Lula gana en más países

Los resultados país por país

  • Sudafrica: Lula 186 votos; Flávio Bolsonaro 256.
  • Arabia Saudita: Lula 49 votos; Flávio Bolsonaro 31.
  • Australia: Lula 6.017 votos; Flávio Bolsonaro 3.465.
  • Catar: Lula 159 votos; Flávio Bolsonaro 195.
  • China: Lula 502 votos; Flávio Bolsonaro 267.
  • Chipre: Lula 29 votos; Flávio Bolsonaro 25.
  • Corea del Sur: Lula 148 votos; Flávio Bolsonaro 82.
  • Egipto: Lula 60 votos; Flávio Bolsonaro 16.
  • Emiratos Árabes: Lula 643 votos; Flávio Bolsonaro 772.
  • Estonia: Lula 160 votos; Flávio Bolsonaro 33.
  • Filipinas: Lula 27 votos; Flávio Bolsonaro 39.
  • Finlandia: Lula 550 votos; Flávio Bolsonaro 185.
  • Grecia: Lula 255 votos; Flávio Bolsonaro 311.
  • Indonesia: Lula 15 votos; Flávio Bolsonaro 23.
  • Japón: Lula 7.098 votos; Flávio Bolsonaro 28.538.
  • Jordania: Lula 725 votos; Flávio Bolsonaro 76.
  • Kuwait: Lula 62 votos; Flávio Bolsonaro 17.
  • Malasia: Lula 41 votos; Flávio Bolsonaro 44.
  • Mozambique: Lula 108 votos; Flávio Bolsonaro 117.
  • Nueva Zelanda: Lula 418 votos; Flávio Bolsonaro 101.
  • Kenia: Lula 29 votos; Flávio Bolsonaro 16.
  • Singapur: Lula 213 votos; Flávio Bolsonaro 121.
  • Siria: Lula 106 votos; Flávio Bolsonaro 11.
  • Tailandia: Lula 56 votos; Flávio Bolsonaro 60.
  • Taiwán: Lula 94 votos; Flávio Bolsonaro 130.

Más de un millón de brasileños justificaron su ausencia en la primera hora de votación

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil informó que el sistema e-Título registró 1.015.328 justificaciones de ausencia hasta las 9 de este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Además, se realizaron más de 4,2 millones de consultas para conocer los lugares de votación y se emitieron alrededor de 571.000 títulos electorales digitales.

Brasil reportó 32 delitos electorales en las primeras horas de la votación

El Ministerio de Justicia de Brasil informó que tres personas fueron detenidas en flagrancia durante el inicio de la jornada electoral de este domingo. Hasta las 11, hora local, se habían contabilizado 32 hechos en 12 estados del país. La infracción más frecuente fue la propaganda electoral irregular, con seis casos, seguida del incumplimiento de órdenes de la Justicia Electoral, con tres registros.

Cerraron los comicios en varios países de Asia y Oceanía: cómo fueron los resultados

La votación de los brasileños residentes en distintos países de Asia y Oceanía llegó a su fin. Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo más votos que Flávio Bolsonaro en Nueva Zelanda, Corea del Sur, China, Singapur y Australia. En cambio, el candidato del Partido Liberal (PL) se impuso en Japón, Malasia, Filipinas y Tailandia.

Estos fueron los resultados registrados en cada país:

  • Nueva Zelanda: Lula, 418 votos; Flávio Bolsonaro, 101.

  • Corea del Sur: Lula, 148 votos; Flávio Bolsonaro, 82.

  • China: Lula, 502 votos; Flávio Bolsonaro, 267.

  • Singapur: Lula, 213 votos; Flávio Bolsonaro, 121.

  • Australia: Lula, 6.017 votos; Flávio Bolsonaro, 3.465.

  • Japón: Flávio Bolsonaro, 28.538 votos; Lula, 7.098.

  • Malasia: Flávio Bolsonaro, 44 votos; Lula, 41.

  • Filipinas: Flávio Bolsonaro, 39 votos; Lula, 27.

  • Tailandia: Flávio Bolsonaro, 60 votos; Lula, 56.

Votó Lula da Silva

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, votó en San Pablo. Tras votar, Lula aseguró que su candidatura representa al pueblo brasileño y reivindicó la defensa de la democracia. “Estoy acá por el pueblo brasileño”, sostuvo ante la prensa, y agregó que la ciudadanía salió a las calles para defender sus conquistas y reclamar por el sistema democrático. Además, calificó la jornada electoral como un “día sagrado” y cuestionó a su rival, Flávio Bolsonaro, al afirmar que compite contra una persona “descalificada” y acusar al expresidente Jair Bolsonaro de haber sido “educado para mentir”.

Sergio Moro votó en Curitiba

Sergio Moro votó este domingo en Curitiba con una camiseta que llevaba la frase “Curitiba encarceló. Brasilia liberó” y una pegatina con el rostro y el número de Flávio Bolsonaro (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El exjuez tuvo un papel central en la operación Lava Jato y en el proceso que llevó a la cárcel a Luiz Inácio Lula da Silva en 2018. Años después, las condenas contra el actual mandatario fueron anuladas por irregularidades judiciales y por la parcialidad de Moro, quien había intervenido en la causa.

Moro fue ministro de Justicia durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero renunció en 2020 y denunció presiones del entonces presidente para interferir en la Policía Federal. En los últimos años, volvió a acercarse al bolsonarismo y ahora expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro con los símbolos que eligió para presentarse a votar.

Alexandre de Moraes votó en San Pablo y elogió el sistema electoral brasileño

El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió su voto en el Colegio Madre Alix, donde fue el primero en sufragar en su sección electoral. Tras votar, destacó el funcionamiento del sistema electoral del país y lo calificó como “el mejor del mundo”.

Votó Flavio Bolsonaro: "Llegó el momento de cambiar"

El candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, votó en una escuela de Río de Janeiro. Tras ejercer el derecho al voto, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro realizó declaraciones con la prensa.“Llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más, la vida de todos empeoró. La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas. Tenemos todas las condiciones para formar un gran equipo. Pido que, llueva o haga sol, salgan de casa para votar”, expresó.

Noticias relacionadas

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Balotaje en Brasil: Flávio Bolsonaro venció en Israel y Lula en Palestina

Francia vivió una nueva jornada de protestas, con manifestantes que se movilizaron para hacer oír sus reclamos.

Francia: el gobierno reporta 1.314 detenidos y 53 policías heridos en las protestas del sábado