Tragedia en Córdoba: murió un niño de 3 años tras caer a la pileta de su casa El pequeño fue hallado por su madre en la piscina familiar y trasladado de urgencia al hospital local con signos de ahogamiento, donde los médicos no lograron salvarle la vida. Por Agregar C5N en









El hecho conmovió a San Marcos Sierras, una pequeña localidad ubicada en el departamento Cruz del Eje, en el noroeste cordobés.

Una profunda conmoción sacude a la provincia de Córdoba tras confirmarse el fallecimiento de un niño de tres años que fue encontrado en la pileta de su vivienda. El trágico hecho ocurrió en la localidad de San Marcos Sierras, situada en el departamento Cruz del Eje, en el noroeste cordobés.

Según la información policial, fue la propia madre del menor quien encontró al pequeño dentro del agua de la piscina. Al advertir la situación, la mujer lo trasladó de inmediato por sus propios medios al centro de salud local para que recibiera asistencia médica urgente.

El niño ingresó al hospital de la zona presentando signos de ahogamiento. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario y de las maniobras de reanimación iniciadas para intentar estabilizarlo, los profesionales médicos debieron constatar la muerte del menor en el mismo centro de salud.

La madre del niño de 3 años lo encontró en la pileta de la casa con signos de ahogamiento. Imágen ilustrativa Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre las circunstancias en las que el niño terminó adentro de la piscina. Tampoco trascendieron precisiones adicionales respecto a la dinámica de los hechos ni sobre la situación familiar al instante en que ocurrió el suceso.