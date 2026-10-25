Tras su despedida de soltera, Lali Espósito aseguró que está siguiendo el balotaje en Brasil

La cantante argentina le respondió a un fanático brasilero en Instagram que le había comentado en su última publicación: "Ahora no, Lali, estamos luchando contra el fascismo en Brasil".

Lali Espósito compartió fotos de su viaje a Miami, donde realizó otra despedida de soltera , y le contestó a un fanático que le comentó sobre el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en Brasil. " Ahora no, Lali, estamos luchando contra el fascismo en Brasil ", le escribió el usuario y la artista respondió, en portugués: " Lo sé, estoy siguiendo todo desde acá ".

Un yate, cotillón y champagne: se conocieron las fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito en Miami

La cantante se hizo eco de la segunda vuelta entre el presidente brasilero y el senador del Partido Liberal durante las horas en las que se extendió la jornada electoral a pedido de ambos partidos por irregularidades con el transporte público. Las opiniones políticas de la actriz argentina comenzaron a tener relevancia desde su "Qué peligroso, qué triste" de agosto de 2023 , cuando Javier Milei ganó las elecciones PASO.

Además, Milei la tomó de punto y comenzó a acosarla por considerarla una artista corrupta que vivía del Estado o de festivales financiados principalmente por gobiernos provinciales. Lali decidió no quedarse callada y profundizar su toma de postura además de contestarle con su arte. De esta manera, lanzó el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama (2025).

" Me voy a morir, te amoo ", le contestó el fanático que se refirió al contexto político de Brasil, otro de los destinos elegidos por la bailarina para celebrar su despedida de soltera antes de casarse con Pedro Rosemblat.

Tras las fotos filtradas por fans y las especulaciones en torno a una despedida de soltera , Lali Espósito confirmó que viajó a Brasil con amigas para decirle adiós a su soltería antes de su casamiento con Rosemblat. "Celebrar nos hace re bien", escribió la cantante en Instagram como descripción del álbum íntimo que compartió en esa red social.

En las imágenes se la ve a la artista junto a sus cinco amigas, entre las que se encuentra la actriz Candela Vetrano, recorriendo distintos puntos de Brasil y festejando juntas. El grupo disfrutó la noche brasileña y las comodidades del servicio a la habitación en el hotel.

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Desde la primera foto, la cantautora confirmó que se trató de su despedida de soltera: se mostró con unos lentes con la palabra "Bride" ("Novia") en una patilla. En otra foto, Lali es la única vestida de blanco, mientras que sus amigas usaron exclusivamente ropa negra.

En otra imagen todas usaron remeras personalizadas con referencias al matrimonio, como Floricienta con su vestido de boda y la longeva pareja Boy Olmi y Carola Reyna, que están juntos desde 1994. Además, la actriz reveló un curioso chiste interno: encendedores personalizados con las respuestas que ella daba cuando le preguntaban si se iba a casar: "Ni en pedo me caso" y "Ay, no, es un gastadero de dinero".

La artista también compartió de qué forma estuvo presente su prometido: en una foto se la ve con una careta de su prometido impresa y pegada en un palito de madera. "Celebro a mis amigas, celebro el amor", escribió en la descripción del álbum de fotos compartido.