Balotaje en Brasil: votó Flávio Bolsonaro y aseguró que "llegó el tiempo de cambiar" El candidato se presentó en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro, donde brindó un escueto discurso en el que también afirmó que "la esperanza le va a ganar al miedo". Por Agregar C5N en









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Flávio Bolsonaro, candidato en el balotaje presidencial que se desarrolla este domingo en Brasil, votó en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro, donde brindó un escueto discurso en el que aseguró que "llegó el tiempo de cambiar" y afirmó que "la esperanza le va a ganar al miedo".

"Brasil no soporta más cuatro años de la manera de cómo están las cosas ahora. Entonces no hay por qué seguir insistiendo con esto", enfatizó el postulante del Partido Liberal (PL), tras haber llegado temprano a emitir su sufragio.

"Llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más, la vida de todos empeoró. La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la heladera vacía, a no pagar las cuentas. Tenemos todas las condiciones para formar un gran equipo. Pido que, llueva o haga sol, salgan de casa para votar", expresó.

Más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para participar de la elección. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió 53.876.617 votos, el 45,16%. La diferencia de poco más de 2,2 millones de votos dejó la definición abierta y obligó a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta.

La campaña estuvo atravesada por diferencias sobre el rumbo económico, la seguridad y las políticas sociales. Lula buscó defender la continuidad de su gestión, con énfasis en la inversión pública, los programas sociales y los derechos laborales. Flávio Bolsonaro, en cambio, centró sus propuestas en el endurecimiento de la política de seguridad, la reducción del gasto estatal y una agenda económica de mayor austeridad.

Flávio Bolsonaro emite su voto en la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil pic.twitter.com/RaqlPy41jt — Errete en Español (@erreteespanol) October 25, 2026 Brasil en horas decisivas: qué dicen las encuestas En los últimos sondeos en Brasil, Datafolha ubica a Flávio Bolsonaro con 47% frente al 46% de Luiz Inácio Lula da Silva, la medición de Quaest muestra 45% contra 44%, y Atlas Intel/Bloomberg registra 51,1% frente a 48,9% en votos válidos, con márgenes de error que rondan entre uno y dos puntos porcentuales. En todos los registros la distancia se mantiene dentro de la tolerancia estadística: desde el punto de vista metodológico, ningún candidato llega con condición de favorito asegurado. Sin embargo, las encuestas temporales de octubre mostraron un desplazamiento en la tendencia: Datafolha le otorga a Flávio Bolsonaro cuatro puntos de ventaja (49% a 45%) a principios de mes, una brecha que se redujo a la mínima hacia el tramo final.