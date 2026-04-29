Ulises Bueno en problemas: allanaron su productora por denuncias laborales Exempleados de la empresa Alemenara Network denunciaron irregularidades en sus contratos y condiciones de trabajo. A raíz de estas acusaciones, personal policial junto a inspectores ARCA se presentaron en la sede de la compañía para llevar adelante un operativo de verificación. + Seguir en







Escándalo con Ulises Bueno

Exempleados de la empresa Alemenara Network denunciaron irregularidades en sus contratos laborales y condiciones de trabajo. A raíz de estas acusaciones, personal policial junto a inspectores de la Agencia Reguladora de Control de Actividades (ARCA) se presentaron en la sede de la productora de Ulises Bueno para llevar adelante un operativo de verificación. Las autoridades buscan determinar si la firma incurrió en incumplimientos legales y administrativos que podrían derivar en sanciones.

El cantante y compositor cuartetero se encuentra otra vez en la lupa de la Justicia por presuntas irregularidades en los contratos laborales de sus empleados. El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer la situación de la productora: "La información de último momento tiene ver con un dato proveniente de Córdoba. Allanaron la productora musical del cantante Ulises Bueno llamada Almenara Network".

"Me cuentan que personal policial y de ARCA arribó a las instalaciones de la empresa del cantante cordobés. Al parecer, se denunciaron varias irregularidades laborales del personal que tiene trabajando allí el artista. Esto se suma a que hubo en las últimas horas una denuncia de un extrabajador", relató el periodista en las redes sociales de Mitre Live.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Almenara (@almenaranetwork.ok) Según la información revelada, existirían empleados de Almenara que no estarían registrados formalmente, lo que desató un escándalo aún mayor en torno a la empresa del cordobés. Según trascendió, la productora habría solicitado a parte de su personal que no asistiera a trabajar debido al allanamiento en curso, lo que incrementó las sospechas sobre posibles irregularidades.

Por estas horas, la productora vinculada al cantante Ulises Bueno atraviesa serias dificultades con los artistas que representa, y algunos de ellos estarían evaluando desvincularse de la compañía ante la incertidumbre generada y el reciente allanamiento de ARCA.