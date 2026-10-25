25 de octubre de 2026 Inicio
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Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo entre presuntas bandas narco en Fuerte Apache

Entre las víctimas fatales hay un adolescente de 17 años. La Justicia investiga si la balacera se originó en una disputa por la venta de drogas.

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Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo entre presuntas bandas narco en Fuerte Apache

Una balacera en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, dejó dos personas muertas y cuatro heridas durante la madrugada del sábado. El episodio ocurrió en Ciudadela, partido bonaerense de Tres de Febrero, y los investigadores buscan establecer si estuvo relacionado con una disputa territorial entre grupos vinculados al narcotráfico.

El hombre fue arrestado en San Martín.
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El tiroteo se registró en las inmediaciones de los nudos 3 y 6 del complejo habitacional. Según los primeros testimonios, un vehículo llegó hasta el lugar y sus ocupantes dispararon contra un grupo de personas antes de escapar.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Tiziano Gauna, de 17 años, y R. Quispe, de 36. El adolescente recibió varios impactos de bala y fue trasladado en motocicleta al Hospital Dr. Ramón Carrillo. El hombre fue encontrado muerto en un sector ubicado entre los monobloques del barrio.

Entre los heridos hay un joven de 20 años, que sufrió lesiones en un brazo y un muslo; otro adolescente de 17, con un disparo en una pierna, y una joven de 18, que recibió un balazo en un tobillo. También se reportó una cuarta persona herida, aunque no trascendieron detalles sobre su identidad.

Investigan una posible disputa narco

La principal hipótesis apunta a un enfrentamiento entre dos grupos que se disputarían el control de la comercialización de estupefacientes en la zona. Entre las líneas de investigación figura una posible rivalidad entre las facciones conocidas como Villa Matienzo y Los Fiolos, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el móvil del ataque.

La secuencia quedó parcialmente registrada en videos filmados por vecinos. En las imágenes se escuchan numerosas detonaciones y se observan personas que corren para ponerse a resguardo, mientras otras buscan refugio detrás de vehículos estacionados.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Departamento Judicial de San Martín, con intervención de la fiscal Fabiana Ruiz. La Justicia ordenó analizar las cámaras de seguridad, tomar declaración a los sobrevivientes y testigos y realizar las autopsias correspondientes para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

Además, los investigadores buscan determinar qué vehículo utilizaron los atacantes y establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento. Hasta el momento, no se informaron detenciones oficiales.

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