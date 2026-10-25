Votó Lula da Silva y cruzó a Flávio Bolsonaro: "Es una persona descalificada, fue educado para mentir"

Con la bandera como ícono principal, el presidente agradeció al pueblo brasileño por la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato. "Estamos todos juntos", afirmó, visiblemente emocionado, antes de apuntar directamente contra su contrincante.

El presidente de Brasil , Luiz Inacio "Lula" Da Silva, votó este domingo en San Pablo en el balotaje que lo enfrenta a Flávio Bolsonaro , de quien aseguró que "es una persona descalificada, fue educado para mentir".

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Lula recordó sus orígenes humildes y remarcó que no es común que una persona que nació en la pobreza esté disputando nuevamente por la presidencia. También planteó que nunca vio una campaña como la de esta segunda vuelta. "El pueblo brasileño fue un ejército de la democracia" , afirmó el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), a la vez que denunció violencia por parte de militantes del Partido Liberal.

Con la bandera como ícono principal, el presidente agradeció al pueblo brasileño por la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato. "Estamos todos juntos" , afirmó, visiblemente emocionado, antes de apuntar directamente contra su contrincante.

"Es un día sagrado, porque la disputa es muy visible. Yo, que me reúno con todos los presidentes del mundo, jamás imaginé que iba a disputar una elección con alguien sin moral, que miente, se lo educó para mentir. Sé que los brasileños no van a votar a un parapolicial ", enfatizó, en referencia a Bolsonaro.

En los últimos sondeos en Brasil, Datafolha ubica a Flávio Bolsonaro con 47% frente al 46% de Luiz Inácio Lula da Silva, la medición de Quaest muestra 45% contra 44%, y Atlas Intel/Bloomberg registra 51,1% frente a 48,9% en votos válidos, con márgenes de error que rondan entre uno y dos puntos porcentuales . En todos los registros la distancia se mantiene dentro de la tolerancia estadística: desde el punto de vista metodológico, ningún candidato llega con condición de favorito asegurado.

Sin embargo, las encuestas temporales de octubre mostraron un desplazamiento en la tendencia: Datafolha le otorga a Flávio Bolsonaro cuatro puntos de ventaja (49% a 45%) a principios de mes, una brecha que se redujo a la mínima hacia el tramo final.

Más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para participar de la elección. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió 53.876.617 votos, el 45,16%. La diferencia de poco más de 2,2 millones de votos dejó la definición abierta y obligó a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta.

La campaña estuvo atravesada por diferencias sobre el rumbo económico, la seguridad y las políticas sociales. Lula buscó defender la continuidad de su gestión, con énfasis en la inversión pública, los programas sociales y los derechos laborales. Flávio Bolsonaro, en cambio, centró sus propuestas en el endurecimiento de la política de seguridad, la reducción del gasto estatal y una agenda económica de mayor austeridad.