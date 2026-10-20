Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina reclamó que se aplique su convenio colectivo en los tres conciertos de esta semana y se declaró en "estado de alerta y movilización".

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La banda surcoreana BTS tiene pautado presentarse el 21, el 23 y el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, pero las tres fechas peligran a raíz de una disputa por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que deberían aplicar las empresas contratadas por la productora DF Entertainment SA para los servicios vinculados con los recitales.

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) advirtió que las empresas GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech) "pretenden aplicar un convenio colectivo de seguridad privada ajeno a la actividad de Control de Admisión y Permanencia (CAP)".

De acuerdo al comunicado difundido por el sindicato, las compañías deberían aplicar el convenio colectivo de SUTCAPRA que "mejora las condiciones laborales y salariales de los controladores". Debido a esto, el gremio se declaró "en estado de alerta y movilización" y adelantó la posibilidad de "medidas de acción directa durante los shows" .

El SUTCAPRA se refiere a la pretensión de las empresas de aplicar el convenio de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA). El gremio que amenaza con medidas de fuerza durante los recitales se creó en 2004 para representar al personal de Control de Admisión y Permanencia (CAP), una actividad que no estaba nucleada en ninguna agrupación sindical, y para diferenciarse de la seguridad privada.

"Nosotros tenemos no solo el ámbito personal, porque representamos a los trabajadores del sector , sino que también tenemos el ámbito territorial, porque tenemos personería gremial en La Plata . UPSRA no tienen personería en esta actividad y no representan a los trabajadores de control de admisión y permanencia. Es decir, no tienen nada que hacer", explicó a C5N el secretario de Prensa de SUTCAPRA, Cristian Rolón Gatti .

El foco también está puesto en la responsabilidad de las empresas contratadas y de la productora frente al cumplimiento del marco laboral correspondiente, lo que deja dudas sobre las condiciones laborales en las que trabajará el personal de CAP durante los shows de la banda surcoreana.

El Estadio Diego Armando Maradona de La Plata tiene capacidad para 53.000 personas.

"Defender nuestro convenio es defender nuestros derechos", concluyó el sindicato en el comunicado. El estadio conocido como Único de La Plata tiene capacidad para aproximadamente 53.000 personas.

Rolón Gatti adelantó a C5N que la primera medida de fuerza sería realizar una movilización, pero que todavía se encuentran "a la espera que el Ministerio de Seguridad bonaerense pueda mediar para resolver la cuestión". "Venimos hablando, nos han llamado desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, diferentes funcionarios, del Ministerio de Trabajo también de provincia", detalló el sindicalista.

La cartera liderada por Jorge Walter Correa en el gobierno de Axel Kicillof dictó una conciliación obligatoria de forma urgente a través de medios digitales para este miércoles a las 10 de la mañana por videollamada. "No sé si estamos a tiempo y en los plazos correspondientes, las empresas deberían comparecer para aclarar la situación", consideró el empleado de CAP.

En paralelo, en la nota que SUTCAPRA le envió al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y a la que accedió C5N, el gremio adelantó que llevará adelante "asambleas y movilizaciones en las inmediaciones del estadio, con el objetivo de visibilizar la problemática y procurar que se revierta la situación" y le pidió que "adopte las medidas que correspondan para atender la situación".

Qué respondió la UPSRA ante el reclamo del SUTCAPRA

Ante le exigencia del SUTCAPRA, la UPSRA aclaró que "el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 es el único instrumento legal vigente que regula las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada, y es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del sector, sin excepciones".

El gremio fundado en 1970 recordó que tiene "representatividad nacional en el sector de seguridad privada" y que trabaja diariamente para "garantizar el respeto de los derechos conquistados". "No vamos a permitir que se utilicen espacios públicos para desinformar ni para atacar la lucha de los trabajadores", sentenciaron en un comunicado de prensa al que accedió C5N.

Delegación La Plata de UPSRA

También le remarcaron al gremio del personal de CAP que es "inadmisible" que "en lugar de defender los derechos de los trabajadores, intente instalar un discurso que genera confusión y desconcierto".

"La tarea de un sindicato debe ser velar por el cumplimiento del convenio, acompañar al trabajador y exigir a las empresas el pago de los salarios, las horas extras, los adicionales y todas las condiciones que establece la normativa vigente", apuntaron y respondieron: "¡El convenio se defiende con trabajo y unidad!".

El antecedente del Lollapalooza

No es la primera vez que el SUTCAPRA, encabezado por Leandro Nazarre, y el USPRA, encabezado hace más de 40 años por Ángel Alberto García, tienen este tipo de conflicto. En general, el gremio con personería gremial en La Plata suele convocar a la empresas que brindan servicios en los recitales en el Ministerio de Trabajo bonaerense para aclararles la situación y, amparados en la Ley nacional N°26.370/2008 y la ley provincial N°13.964, demostrar por qué deben aplicar su convenio.

"Las empresas de control de admisión y permanecía que prestaran servicios en estos recitales, reconocieron la legitimidad de SUTCAPRA para representar a sus trabajadores en el Lollapalooza cuando aplicaron el CCT de la actividad y realizaron el pago de acreencias sindicales a nuestra institución", apuntó Rolón Gatti a C5N.