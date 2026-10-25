Estados Unidos pidió evacuar empleados no esenciales de su embajada en Arabia Saudita por posibles ataques

Desde Washington se emitió una alerta de seguridad en Riad ante el riesgo de nuevos ataques hutíes contra aeropuertos e infraestructura crítica. La medida refleja la creciente preocupación de Washington por la escalada regional vinculada a Irán.

La Embajada de Estados Unidos en Riad emitió este domingo una alerta de seguridad tras una serie de ataques reivindicados por los hutíes contra aeropuertos y la petrolera Aramco. El Departamento de Estado ordenó la salida de empleados no esenciales y sus familiares , mientras advierte sobre posibles cierres del espacio aéreo, cancelaciones de vuelos y nuevas ofensivas en el reino de Arabia Saudita.

La alerta, vigente desde el 23 de octubre, advierte sobre posibles cierres de aeropuertos, cancelaciones de vuelos y problemas en los viajes. Washington señaló que los hutíes ya atacaron terminales civiles e infraestructura crítica, con víctimas y fuertes interrupciones en el transporte.

Los ataques reivindicados por los hutíes, respaldados por Irán, intensificaron la tensión en Arabia Saudita con siete ofensivas contra aeropuertos, instalaciones militares y energéticas. Entre los blancos señalados figuran el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, los de Dammam y Najrán, además de refinerías y estaciones de bombeo de Aramco, aunque las afirmaciones no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Ante este escenario, la Embajada de Estados Unidos en Riad dispuso que sus empleados requieran autorización especial para usar aeropuertos sauditas. En paralelo, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid anunció una reapertura parcial desde el 25 de octubre, con vuelos domésticos y algunos internacionales, mientras parte de la operación se trasladó al Aeropuerto Príncipe Naif bin Abdulaziz, en Qassim.

Los aeropuertos de Yeda y Dammam siguen funcionando, aunque con demoras y cancelaciones. Por eso, el Departamento de Estado recomendó a los ciudadanos estadounidenses chequear directamente con aerolíneas y terminales el estado de sus vuelos, ante posibles nuevos ataques y cierres del espacio aéreo.

Security Alert: U.S. Mission Saudi Arabia (October 25, 2026)



Effective October 23, 2026, the Department of State ordered non-emergency U.S. government employees and U.S. government employee family members to leave Saudi Arabia due to safety risks.



Iranian-supported Houthis have… pic.twitter.com/QefFhJy5A1 — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) October 25, 2026

La decisión de evacuar al personal no esencial y sus familias muestra la preocupación de Washington por el deterioro de la seguridad en Arabia Saudita, en un contexto de tensión regional marcado por la influencia de Irán y los grupos armados que lo respaldan.

Ataques en Arabia Saudita

Los hutíes de Yemen reivindicaron siete ataques con misiles y drones contra aeropuertos, instalaciones petroleras y militares en Arabia Saudita, en medio de una escalada regional. Las autoridades sauditas confirmaron la caída de restos de proyectiles cerca de La Meca, aunque el grupo niega haber apuntado a las ciudades sagradas.

Por su parte, el portavoz militar hutí, Yahya Sari, detalló que los blancos incluyeron el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, los aeropuertos de Dammam y Najrán, instalaciones de Aramco en Yanbu, la refinería de Rabigh, estaciones del oleoducto Este-Oeste y una base militar en Jamis Mushait. La ofensiva fue presentada como respuesta a más de cien bombardeos sauditas en Yemen durante las últimas 24 horas.

La escalada se suma a semanas de ofensivas que ya dejaron 12 muertos y más de 300 heridos en Arabia Saudita, mientras la coalición liderada por Riad mantiene sus operaciones aéreas en Yemen