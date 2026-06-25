La llamativa teoría de Pampita sobre sus fracasos matrimoniales: "Nunca probé..." En pleno stream por el Mundial 2026 en Estados Unidos, la modelo explicó cuál sería el motivo por el que no duraron sus relaciones con Martín Barrantes y Roberto García Moritán. Agregar C5N en









Pampita reflexionó sobre un aspecto de su vida privada desconocido. Redes sociales

Carolina "Pampita" Ardohain se volvió viral al confesar su teoría sobre por qué fracasa en sus matrimonios. En una charla íntima en un streaming desde el Mundial 2026, la modelo confesó: "No tomo alochol".

La revelación se dio en el stream Mundial Mundial, el programa que comparte con Andy Kusnetzoff, donde explicó por qué terminaron sus relaciones, primero con Martín Barrantes y después con Roberto García Moritán. "Tomo solo limonada", explicó desde Estados Unidos.

Cuando el conductor la invitó a tomar un mojito, ella le dijo que no, porque era abstemia. "Nunca probé ningún tipo de alcohol", aclaró Pampita, y fue el comienzo del debate sobre sus casamientos fallidos.

Después de que le preguntaran si en sus bodas tampoco tomó ni una gota de bebidas con alcohol, la mediática lanzó sin filtros: "Siempre brindé sin alcohol. Capaz por eso fue que me fue como me fue".