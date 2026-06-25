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La llamativa teoría de Pampita sobre sus fracasos matrimoniales: "Nunca probé..."

En pleno stream por el Mundial 2026 en Estados Unidos, la modelo explicó cuál sería el motivo por el que no duraron sus relaciones con Martín Barrantes y Roberto García Moritán.

Pampita reflexionó sobre un aspecto de su vida privada desconocido.

Pampita reflexionó sobre un aspecto de su vida privada desconocido.

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Carolina "Pampita" Ardohain se volvió viral al confesar su teoría sobre por qué fracasa en sus matrimonios. En una charla íntima en un streaming desde el Mundial 2026, la modelo confesó: "No tomo alochol".

Una de estas cuatro famosas rompió el silencio y volvió a la escena con una revelación que dejó a todos boquiabiertos.
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La revelación se dio en el stream Mundial Mundial, el programa que comparte con Andy Kusnetzoff, donde explicó por qué terminaron sus relaciones, primero con Martín Barrantes y después con Roberto García Moritán. "Tomo solo limonada", explicó desde Estados Unidos.

Cuando el conductor la invitó a tomar un mojito, ella le dijo que no, porque era abstemia. "Nunca probé ningún tipo de alcohol", aclaró Pampita, y fue el comienzo del debate sobre sus casamientos fallidos.

Después de que le preguntaran si en sus bodas tampoco tomó ni una gota de bebidas con alcohol, la mediática lanzó sin filtros: "Siempre brindé sin alcohol. Capaz por eso fue que me fue como me fue".

La conexión entre Blanca, la hija fallecida de Pampita, y su pareja Martín Pepa

Pampita contó que hay una conexión entre su hija fallecida, Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y su actual pareja Martín Pepa. Ambos se conocieron en su provincia natal, La Pampa, y la madre de él estuvo en el momento del duelo de la menor. Después, el polista fue quien impulsó la creación de una plaza en memoria de la nena en un hogar de Don Torcuato.

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