Los hinchas argentinos, furiosos con Zaira Nara en el Mundial 2026: ¿qué pasó? La modelo fue criticada durante su estadía en Kansas para seguir a la Selección argentina por una actitud que cayó mal entre los fanáticos. Ya había recibido quejas similares en una visita a Paraguay. Por Agregar C5N en









Zaira Nara presente en Kansas para ver el partido entre Argentina y Argelia. Instagram: /zaira.nara

Zaira Nara quedó envuelta en una polémica en pleno Mundial 2026 luego de que trascendieran supuestos desplantes hacia fanáticos de la Selección argentina que coincidieron con ella en Estados Unidos. Durante el ciclo LAM, analizaron el comportamiento de las figuras presentes en la Copa del Mundo y, en particular, el de la modelo.

En conversación con Ángel de Brito y el equipo, la periodista Laura Ubfal fue quien dio a conocer los cuestionamientos que recibió desde Kansas City, una de las sedes del torneo. "Ayer me escribían de Kansas diciéndome que había mucho enojo porque no se quería sacar fotos con nadie", aseguró la panelista al aire.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZN (@zaira.nara) Las declaraciones generaron un intenso debate en el estudio y entre los usuarios de las redes sociales. Además, algunas panelistas recordaron que la modelo ya había enfrentado acusaciones similares durante un viaje a Paraguay. Mientras tanto, la hermana de Wanda, que no respondió ni realizó declaraciones al respecto, comparte fotos y videos de su paso por Norteamérica.

El sugerente look de Pampita para ver el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 Pampita se instaló en Kansas para cubrir el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 y aprovechó la previa para mostrar en sus redes el look elegido para acompañar a la Scaloneta. La conductora compartió imágenes con un particular atuendo albiceleste, combinado con un outfit relajado que no pasó desapercibido.

La conductora viajó a Estados Unidos como parte de una cobertura especial del torneo y publicó varias postales desde la sede del estreno argentino. En un video que se viralizó en redes, se la vio con un ajustado corset con los colores de la camiseta argentina mientras agitaba la casaca de la Selección con sus manos, de cara a las tribunas repletas de hinchas de la Scaloneta.