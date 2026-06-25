Tiene fecha de salida: Nico Occhiato confirmó hasta cuándo se queda Luzu TV en el Mundial tras la fake news

El conductor afronta las semanas más complicadas tras la noticia falsa de Jorge Messi. Ahora, oficializó por cuánto tiempo más seguirá la transmisión de streaming desde Estados Unidos.

El conflicto que sacudió al mundo del streaming argentino volvió a tener un nuevo capítulo este jueves, luego de que Nico Occhiato confirmara públicamente cuándo terminará la cobertura de su canal de straming desde el Mundial 2026 . La decisión generó sorpresa entre los seguidores del canal porque llega después del escándalo protagonizado por Florencia Peña , quien difundió una información falsa sobre la salud de Jorge Messi , padre de Lionel.

La polémica había instalado versiones sobre un supuesto impacto económico para la plataforma, incluyendo rumores sobre la continuidad de algunos sponsors y marcas vinculadas al proyecto internacional. Sin embargo, Occhiato salió al cruce de esas versiones y aseguró que la señal digital continúa con respaldo comercial. “Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu… no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos” , expresó el conductor.

El dato que modificó el escenario fue una declaración del propio Occhiato durante una emisión de Nadie dice nada en Luzu TV, cuando un comentario de un usuario en redes sociales abrió la conversación sobre el futuro del equipo en Estados Unidos. Ante la consulta de si regresarían antes de los octavos de final, el conductor confirmó: “Claro, ¿nosotros no habíamos comunicado que nosotros nos quedábamos hasta 16avos? Bueno, se me pasó” .

Así, quedó establecido que el equipo de Luzu TV permanecerá en el Mundial 2026 hasta esa instancia (que comenzará a jugarse el domingo, aunque Argentina afrontará dicha fase el próximo viernes en Miami con rival a definir) y luego regresaría a Buenos Aires .

La decisión generó especulaciones entre los fanáticos, no solo de cuál será la fecha en la que terminará el despliegue del canal de streaming, sino también sobre si se trató de una planificación inicial o si estuvo relacionada con el impacto del escándalo que involucró a Peña, Messi y la exposición pública del canal de streaming.

Marley y Flor Peña demandarían a Luzu TV y Nico Occhiato

El conflicto entre Florencia Peña, Marley y Luzu TV sumó nuevas versiones mientras continúan las conversaciones entre las partes para evitar que la situación avance hacia la Justicia. Según trascendió en el ambiente del espectáculo, la actriz habría buscado un acercamiento con la plataforma de Nico Occhiato para intentar resolver el problema sin llegar a una instancia judicial.

El origen de la disputa fue la salida de Peña del programa de streaming El Show del Verano, ciclo que compartía con Marley en el canal de streaming. La desvinculación ocurrió luego de la difusión de una falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, información que fue desmentida rápidamente y que generó una reacción pública inmediata por tratarse del entorno familiar del capitán argentino.

El abogado Fernando Burlando confirmó que Florencia Peña evalúa demandar a Luzu TV y a Nicolás Occhiato por su desvinculación. “La consulta que ha hecho Florencia realmente la habilita de lleno a hacer un reclamo”, sostuvo, al señalar que la rescisión “no se hizo conforme a la normativa del contrato” y que las decisiones fueron “muy apresuradas y radicales”. También afirmó que la actriz se sintió “maltratada” y afectada por el modo en que se manejó la situación.

Florencia Peña y Marley.

La estrategia legal busca reclamar el contrato completo de El Show del Verano junto a Marley más una indemnización. “Yo cumplí una orden de decir una noticia”, sería el eje del planteo, cuestionando que solo Peña fuera responsabilizada. La defensa también objeta la desvinculación por su carácter informal y remarca la contradicción entre el discurso de Occhiato sobre “errores humanos” y la decisión de separarla del proyecto.

De acuerdo con las versiones difundidas, el reclamo de Peña estaría relacionado con el cumplimiento del contrato vigente hasta diciembre de 2026 y las condiciones económicas acordadas. Aunque la conductora realizó un pedido de disculpas tras el episodio, fuentes del espectáculo señalaron que el conflicto laboral todavía no estaría completamente cerrado y que sus abogados analizarían los próximos pasos.

Por su parte, Marley rompió el silencio sobre su continuidad en Luzu TV y habría señalado que debía reunirse con Occhiato para definir el futuro del proyecto. “Sin Flor, no hay El show del verano. La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema”, fue la declaración atribuida al conductor.

Mientras tanto, también apareció una versión sobre el origen de la información falsa que llegó al aire. La periodista Paula Varela mencionó que un productor vinculado a Marley habría enviado un mensaje con el rumor para que Peña estuviera al tanto, aunque aclaró que la intención habría sido advertir sobre una versión y no necesariamente que fuera comunicada públicamente.