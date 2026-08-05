IR A
IR A

Filtraron la impactante cantidad de dinero que le pagan a Pampita para que vaya a PH: Podemos Hablar

Salió a la luz la abultada tarifa que acordó la modelo para decir presente en el debut del reconocido ciclo de Telefe.

La increible suma de dinero que pidió la modelo.

La increible suma de dinero que pidió la modelo.

Pampita sumará una nueva aparición televisiva en el esperado regreso de PH: Podemos Hablar, pero su participación estará marcada por un acuerdo totalmente diferente al de sus compañeros de estudio. Tras trascender su presencia en el debut de la nueva entrega del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, salió a la luz que la modelo exigió un cachet diferenciado para sumarse a las grabaciones pautadas para este jueves.

El ganador del certamen en la casa más famosa hizo una publicación alusiva al estado de salud de la ex hermanita.
Te puede interesar:

El desesperado mensaje de Bautista Mascia por la salud de Denisse González

El periodista Ángel de Brito fue el encargado de exponer públicamente los pormenores de la negociación que generó revuelo en el ambiente del espectáculo. Según lo revelado al aire, la mesa inaugural contará con la asistencia de Yanina Latorre, Diego Leuco, Martín Cirio y La Joaqui sin cobrar un peso, respetando la costumbre histórica del formato. Sin embargo, la empresaria fue la excepción a la regla y puso una fuerte condición económica para dar el presente.

La confirmación de que percibirá una suma especial en la pantalla chica se alinea con otros datos que salieron a la superficie sobre su valor comercial en las plataformas digitales. En ese sentido, el panelista Luis Bremer detalló en A la tarde los montos que la conductora maneja en Instagram, señalando que un paquete promocional de tres posteos cuesta 15.000 dólares, promediando una tarifa individual de 5.000 dólares por publicación.

El cruce entre sus exigencias para las apariciones mediáticas y sus altas tarifas para las marcas reafirma su vigencia en el ámbito comercial. Con estas revelaciones, los números vuelven a ratificar que la artista continúa ubicándose como una de las figuras mejor pagas de la farándula argentina, sosteniendo un modelo de gestión profesional inflexible tanto para sus participaciones en la televisión como para la explotación de su propia imagen.

Cuándo dinero le ofrecieron a Pampita para ir a PH: Podemos Hablar

En las últimas horas se conoció la cifra exacta que exigió la famosa modelo para sumarse al esperado regreso del ciclo de Telefe. Ángel de Brito fue el encargado de revelar los detalles al aire al confirmar que la empresaria aceptó estar en el primer envío a cambio de una fuerte suma en moneda extranjera. “A Pampita le pagaron y va! Va Yanina Latorre, Diego Leuco, Martín Cirio, La Joaqui... Se graba este jueves. Todos van gratis, pero Pampita te cobra. Cobra 10 lucas”, detalló el periodista sobre el pedido de la conductora.

El monto acordado para su presencia en el programa rondaría los 10 mil dólares, una cifra que provocó un inmediato revuelo e impacto dentro del ambiente mediático. La particularidad del caso radica en la marcada diferencia de condiciones con respecto al resto de las figuras convocadas, quienes aceptaron sentarse a la emblemática mesa conducida por Andy Kusnetzoff de manera totalmente gratuita y sin cobrar honorarios.

Esta importante suma de dinero no representa un hecho aislado en la carrera de la artista, sino que se suma a un patrón establecido en la gestión de su carrera. La cotización fijada para la emisión especial vuelve a dejar en evidencia la postura comercial de la modelo, quien acostumbra negociar un valor diferencial en dólares en aquellos formatos, plataformas y streaming donde habitualmente el resto de los invitados participa sin exigir retribución financiera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nueva edición del reality llegará próximamente por Telefe.

Es una figura de la TV y el streaming, la invitaron a MasterChef y no aceptó: "No me animo, lloré"

Una de las principales voces de la señal de aire volvió a dar la nota.

El reclamo en vivo de una figura de El Trece que descolocó a un conductor famoso: "Me mandaste a..."

La señal de aire, sacudida por una noticia muy delicada.

"No es la noticia que esperábamos": preocupación por la salud de una figura de Telefe

Vuelve el programa conducido por Andy Kusnetzoff

Vuelve PH: Podemos Hablar: quiénes serán los primeros invitados

Ángel de Brito fue quien confirmó hacia dónde se dirige.

Sorpresivo cambio: famosa conductora deja El Trece y TN para seguir su carrera en América TV

Tras el accidente, el auto quedó destrozado.

"Pensé que me iba a morir": el dramático accidente que sufrió una figura de la TV

últimas noticias

El ganador del certamen en la casa más famosa hizo una publicación alusiva al estado de salud de la ex hermanita.

El desesperado mensaje de Bautista Mascia por la salud de Denisse González

Hace 7 minutos
Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister.

"Las tierras argentinas no se venden": Lisandro Martínez cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno

Hace 21 minutos
Tini publicó únicamente el emoji de un anillo de compromiso.

El viaje de Tini Stoessel a París que generó un revuelo inesperado y despertó sospechas

Hace 30 minutos
La lista de los 10 hombres más ricos de todo el planeta.

Top 10 de las personas más ricas del mundo, según el último ranking de Forbes

Hace 36 minutos
play

Marcha contra la inseguridad en Mar del Plata: vecinos tiraron abajo una reja policial

Hace 38 minutos