Filtraron la impactante cantidad de dinero que le pagan a Pampita para que vaya a PH: Podemos Hablar Salió a la luz la abultada tarifa que acordó la modelo para decir presente en el debut del reconocido ciclo de Telefe. Agregar C5N en









La increible suma de dinero que pidió la modelo.

Pampita sumará una nueva aparición televisiva en el esperado regreso de PH: Podemos Hablar, pero su participación estará marcada por un acuerdo totalmente diferente al de sus compañeros de estudio. Tras trascender su presencia en el debut de la nueva entrega del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, salió a la luz que la modelo exigió un cachet diferenciado para sumarse a las grabaciones pautadas para este jueves.

El periodista Ángel de Brito fue el encargado de exponer públicamente los pormenores de la negociación que generó revuelo en el ambiente del espectáculo. Según lo revelado al aire, la mesa inaugural contará con la asistencia de Yanina Latorre, Diego Leuco, Martín Cirio y La Joaqui sin cobrar un peso, respetando la costumbre histórica del formato. Sin embargo, la empresaria fue la excepción a la regla y puso una fuerte condición económica para dar el presente.

La confirmación de que percibirá una suma especial en la pantalla chica se alinea con otros datos que salieron a la superficie sobre su valor comercial en las plataformas digitales. En ese sentido, el panelista Luis Bremer detalló en A la tarde los montos que la conductora maneja en Instagram, señalando que un paquete promocional de tres posteos cuesta 15.000 dólares, promediando una tarifa individual de 5.000 dólares por publicación.

El cruce entre sus exigencias para las apariciones mediáticas y sus altas tarifas para las marcas reafirma su vigencia en el ámbito comercial. Con estas revelaciones, los números vuelven a ratificar que la artista continúa ubicándose como una de las figuras mejor pagas de la farándula argentina, sosteniendo un modelo de gestión profesional inflexible tanto para sus participaciones en la televisión como para la explotación de su propia imagen.

Cuándo dinero le ofrecieron a Pampita para ir a PH: Podemos Hablar En las últimas horas se conoció la cifra exacta que exigió la famosa modelo para sumarse al esperado regreso del ciclo de Telefe. Ángel de Brito fue el encargado de revelar los detalles al aire al confirmar que la empresaria aceptó estar en el primer envío a cambio de una fuerte suma en moneda extranjera. “A Pampita le pagaron y va! Va Yanina Latorre, Diego Leuco, Martín Cirio, La Joaqui... Se graba este jueves. Todos van gratis, pero Pampita te cobra. Cobra 10 lucas”, detalló el periodista sobre el pedido de la conductora.

El monto acordado para su presencia en el programa rondaría los 10 mil dólares, una cifra que provocó un inmediato revuelo e impacto dentro del ambiente mediático. La particularidad del caso radica en la marcada diferencia de condiciones con respecto al resto de las figuras convocadas, quienes aceptaron sentarse a la emblemática mesa conducida por Andy Kusnetzoff de manera totalmente gratuita y sin cobrar honorarios. Esta importante suma de dinero no representa un hecho aislado en la carrera de la artista, sino que se suma a un patrón establecido en la gestión de su carrera. La cotización fijada para la emisión especial vuelve a dejar en evidencia la postura comercial de la modelo, quien acostumbra negociar un valor diferencial en dólares en aquellos formatos, plataformas y streaming donde habitualmente el resto de los invitados participa sin exigir retribución financiera.