Una famosa confesó que hace sexting con su pareja para mantener vivo su vínculo

Una de estas cuatro famosas rompió el silencio y volvió a la escena con una revelación que dejó a todos boquiabiertos.

La modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain habló sin filtros sobre su vida amorosa actual y el rol de la intimidad digital. En medio de una charla distendida con Andy Kusnetzoff, la figura televisiva sorprendió al confirmar que el sexting es una herramienta clave en su relación con el polista Martín Pepa , especialmente por los constantes períodos de separación geográfica.

Durante la emisión, Pampita respondió sin rodeos cuando le consultaron si había practicado sexting. “ Sí, un montón ”, afirmó entre risas, confirmando que esta práctica forma parte habitual de su vínculo con Pepa. La modelo explicó que la distancia es un factor determinante y que el intercambio íntimo digital funciona como un puente emocional.

En ese sentido, al aire de Mundial Mundial (DGO Stream) destacó la importancia de sostener la pasión a distancia, el contacto constante, la confianza en la pareja, la comunicación privada, la seguridad emocional, la estabilidad afectiva, el deseo compartido, la conexión sentimental, la intimidad virtual y la adaptación tecnológica en relaciones modernas.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Pampita detalló los recaudos que toma al enviar contenido íntimo. “ Siempre sin cabeza, por si después queda en la nube o lo que sea... Y no tengo tatuajes ”, explicó, en referencia a la protección de su identidad visual.

La conversación también dejó en evidencia la naturalidad con la que la conductora aborda temas íntimos en televisión. Pampita incluso admitió haber revisado celulares de exparejas, rematando con una frase que se volvió viral: “ Obvio, el que busca encuentra ”.

La confesión de Pampita sobre sus casamientos

En el mismo programa, Pampita Ardohain protagonizó otro momento viral al reflexionar con humor sobre sus matrimonios con Martín Barrantes (2002) y Roberto García Moritán (2019). La conductora abordó el tema en medio de una charla relajada sobre hábitos personales, donde su estilo directo volvió a captar la atención del público.

Todo comenzó cuando el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó por una bebida en mano, a lo que Pampita respondió con naturalidad: “No, no tomo alcohol. Tomo solo limonada”, con lo que reafirmó su estilo de vida abstemia. Este detalle derivó en una conversación más profunda sobre sus experiencias personales, donde la figura televisiva volvió a mostrar su costado más espontáneo.

El momento más destacado llegó cuando Cayetano la consultó directamente sobre sus casamientos. Con humor, Pampita respondió: “Siempre brindé sin alcohol. Capaz por eso fue que me fue como me fue”, frase que provocó risas en el estudio y se viralizó en minutos.