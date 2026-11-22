Argentina condenó las amenazas de Irán contra Rafael Grossi, director del organismo nuclear de la ONU A través de un comunicado de Cancillería, el Gobierno rechazó las intimidaciones contra el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y reclamó a las autoridades iraníes que garanticen su seguridad y la del personal del organismo. Por Agregar C5N en









El Gobierno argentino condenó las amenazas e intimidaciones contra Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que fueron formuladas recientemente por un alto asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

A través de un comunicado publicado este domingo por la Cancillería, la Argentina calificó de inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de sus responsabilidades y expresó su respaldo a Grossi.

"Argentina considera inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato y reafirma su firme respaldo a Rafael Grossi, así como a la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA", señaló el documento.

En el texto, el Gobierno también recordó que ya había expresado esa posición en junio de 2025 y volvió a reclamar a las autoridades iraníes que pongan fin de inmediato a cualquier amenaza o intimidación contra el titular del organismo y su personal.

Por último, la Cancillería exhortó a Irán a respetar plenamente la independencia y la seguridad de quienes desempeñan funciones en el marco del organismo internacional.