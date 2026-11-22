Antes de partir rumbo a Argentina tras la obtención de la Copa Sudamericna, el técnico habló con C5N y fijó los objetivos de su equipo de cara a fin de año: se viene Independiente Rivadavia el miércoles en La Bombonera.

Desde el hotel de Barranquilla donde se encuentra alojado Boca, antes de emprender el regreso a la Argentina, Rodolfo "el vasco" Arruabarrena habló con los periodistas después de la consagración en la Copa Sudamericana y destacó el trabajo colectivo como una de las claves para alcanzar el título. En la ronda de prensa estuvo presente Alexis Szewczyk , periodista de C5N .

"El secreto estuvo en el grupo y en la calidad de jugadores que tenemos. Son chicos inteligentes, hay líderes positivos. Leandro a la cabeza. Ayer se desmayó, fue a la clínica. Es un líder positivo y creo que pasa por ahí, por el grupo y por tener buenos jugadores", explicó al analizar los motivos del buen presente del equipo.

El entrenador también valoró el significado de los títulos conseguidos y pidió mantener la concentración para lo que resta de la temporada. "Cuando te vas del club y dejás de jugar te das cuenta de lo que logramos. Venimos en una senda de victorias, con confianza, mejorando en lo futbolístico. Por eso no quiero que se relajen ni hagan la plancha. Queda un mes apuntando al 19 de diciembre con Belgrano. Mientras más cosas ganemos, más importante será en sus currículums", sostuvo.

Sobre la consagración, manifestó su satisfacción por haber cumplido uno de los grandes objetivos del año. "Este era un torneo especial. Clasificar a la Libertadores era otro objetivo. Después se fueron dando otros títulos y metas que van de la mano, nos reconfortan y hacen mucho mejor el trabajo y el grupo", señaló.

En esa línea, consideró que los logros recientes deben servir como punto de partida para lo que viene. "Estas son bases para el próximo año, para apuntar a todos los torneos. Obviamente que la Libertadores para el hincha y el club es especial. Pero hay que hacer un trabajo y ver, llegado el momento, con quién competís. Los equipos brasileños están fuertes económicamente, traen jugadores de Europa en buen estado, pero Estudiantes está demostrando que se puede pelear", analizó.

Arruabarrena también hizo referencia a las distintas generaciones de hinchas que pudieron celebrar la conquista internacional. "Hay chicos que nunca han visto a Boca ganar una internacional. Gente de edad que hace tiempo no podía verlo", expresó. Y agregó que, con el paso del tiempo, los futbolistas también tomarán dimensión de lo conseguido: "Con los años los chicos se darán cuenta de lo que han aprendido".

La advertencia para el plantel y los "turros" de Boca

Pese a la alegría por los objetivos alcanzados, el entrenador insistió en que el equipo no puede perder la concentración. "Es difícil ponerse a pensar en el campeonato, pero lo venimos haciendo hace rato. Ganamos un clásico y a los cinco días jugamos otra competencia, semifinales, Copa Sudamericana. Somos un equipo duro que tiene las ideas claras, pero si nos relajamos un poquito la vamos a cagar", advirtió.

Uno de los momentos más distendidos de la charla llegó cuando le preguntaron por el grupo de futbolistas más jóvenes del plantel, a quienes se refirió en tono de broma como los "turros". Con una sonrisa, describió su personalidad, sus bromas y la energía que aportan al vestuario.

"A los turros no los maneja nadie. Se manejan ellos. Son buenos pibes, a veces hay que retarlos un poquito, pero tienen ganas. Algunos son del club y otros wachiturros son extranjeros, pero la verdad es que están comprometidos y ojalá puedan seguir logrando cosas", comentó.

Por último, se refirió al trabajo puertas adentro y a la necesidad de no dejarse llevar exclusivamente por los resultados. "Como club tenemos las ideas claras. Si los resultados no se hubiesen dado se charlaría de otra cosa. Sé dónde estoy, tenemos que ir con tranquilidad, que los triunfos no nos tapen los errores que tenemos que corregir. En eso estamos", afirmó.

También destacó la importancia de los títulos conseguidos y de la clasificación a la próxima Libertadores, aunque recordó que Boca todavía tiene compromisos por delante. "Son dos buenos títulos, el de la Sudamericana más importante que el anual. La clasificación a la Libertadores es importante, pero no podemos bajar porque en tres días tenemos un partido importante", remarcó.

Finalmente, reconoció que el desenlace superó las expectativas que tenía cuando llegó al club. "Sería mentiroso de mi parte decir que imaginaba todo esto cuando llegué, pero cuando vas conociendo al grupo, a los jugadores, los resultados se van dando. Hace ya un mes te diría que sí", concluyó.