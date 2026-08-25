Durante una entrevista con un programa de espectáculos, el abogado Mauricio D'Alesandro manifestó que son pocas las probabilidades de que la influencer gane la demanda. ¿A qué se debe?

Camila Mayan arrastra una guerra judicial de más de un año con Alexis Mac Allister, a quien le reclama una compensación económica por los años que vivió en Europa. Sin embargo, según revelaron en las últimas horas, hay altas chances de que la influencer pierda la demanda contra el futbolista.

El caso volvió a quedar en medio de la escena mediática tras conocerse una particular maniobra vinculada al jugador de la Selección argentina. De acuerdo con la información, Alexis pidió que Mayan se haga cargo de los gastos que genera la demanda, luego de que la influencer pidiera estar exenta de ese pago.

En diálogo con Puro Show, el abogado Mauricio D'Alessandro se expresó sobre la situación legal de la modelo y aseguró que tiene pocas posibilidades de obtener un fallo favorable debido a la manera en la que culminó la relación.

En este sentido, explicó que para determinar si corresponde una compensación es necesario comparar la situación de la persona antes y después del vínculo.

"Los requisitos para la compensación económica exigen mirar cómo entró la persona a la pareja y cómo salió. Si salió mejor económicamente, las posibilidades de éxito decaen terriblemente", sentenció D'Alessandro.

Después, el letrado amplió los aspectos que, desde su punto de vista, podrían perjudicar a la influencer: "Estudió mientras estaba en Inglaterra, aprendió un idioma y tiene unos pesitos más que cuando entró. Por lo tanto, me parece que sus posibilidades son pocas, muy pocas judicialmente".

Frente a una pregunta del cronista sobre si existen otros factores que podrían jugarle en contra, Mauricio se refirió de lleno a la ruptura de la pareja y diferenció una situación de daño moral de la compensación económica. "Veo en tu mirada que me estás diciendo que Mac Allister se fue con una amiga, si eso es daño moral. Eso no es compensación económica, eso es daño moral. El abogado que lo haga tiene que pedir daño moral, decir: 'Te fuiste con mi amiga'. Pero bueno, eso es bastante difícil... O sea, probar un daño moral en un divorcio es bastante difícil", concluyó.

Alexis Mac Allister solicitó que Camila Mayan se haga cargo de la tasa judicial

De acuerdo con lo trascendido, el futbolista presentará un pedido para que su expareja afronte los gastos del proceso. La cifra involucrada sería de 180 mil dólares, correspondiente a la tasa de justicia vinculada con la compensación económica que reclama la influencer.

Según explicó Fefe Bongiorno en LAM, Camila Mayan había solicitado litigar sin gastos debido al monto alto que debería desembolsar para continuar con su reclamo. Sin embargo, desde el entorno del campeón del mundo presentaron un escrito para cuestionar ese pedido y sostener que ella tendría capacidad económica para afrontar el pago.

Camila Mayan y alexis

El argumento expuesto estaría relacionado con la actividad laboral de Mayan como influencer y su presencia en los medios. "Del lado de Mac Allister presentaron un escrito, diciendo que ella debería pagarlo", mencionó Bongiorno al referirse a la nueva presentación realizada en el expediente.

Por el momento, la Justicia todavía no resolvió si Camila Mayan deberá hacerse cargo de ese monto. El panelista señaló que se trata de un pedido realizado por Mac Allister y que la decisión final todavía está pendiente.