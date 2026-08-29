29 de agosto de 2026 Inicio
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Violento asalto a un chofer de aplicación: simularon ser pasajeros y lo amenazaron con un cuchillo

Un conductor fue abordado con un arma blanca por dos falsos pasajeros en Lomas del Mirador. La secuencia quedó grabada y un especialista en seguridad advirtió sobre la desprotección extrema que sufren los choferes de plataformas.

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El asalto ocurrió en el momento exacto en que los falsos pasajeros abordaron el vehículo.  

El asalto ocurrió en el momento exacto en que los falsos pasajeros abordaron el vehículo.

 

Redes sociales

Un violento asalto a un chofer de aplicación volvió a encender el debate sobre la inseguridad a la que están expuestos los conductores que usan estas plataformas. El hecho policial ocurrió en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando una pareja simuló pedir un viaje y robó al conductor.

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Aunque el primer contacto para pedir el auto lo hizo un hombre, en cuanto se subió apareció por atrás una mujer y la tensión se transformó en pánico: el delincuente extrajo un arma blanca y se la puso en el cuello al chofer, mientras la mujer entró al auto en busca de dinero y objetos de valor.

En La voz de la calle, en C5N, con la conducción de Adrián Salonia y Lucila Entin, el especialista en seguridad Héctor Muzzio analizó la compleja situación que atraviesan los conductores de aplicaciones como Uber, DiDi o Cabify.

Muzzio sostuvo que "la prevención no es la adecuada y con el sistema de justicia acusatorio que hay en la provincia hace 20 años no da resultado", añadiendo un dato demoledor: "El 90% de las denuncias no llegan a juicio porque terminan archivándose".

En el caso del robo al chofer de aplicación, a pesar de que la víctima trató de explicar que todos los cobros se hacen en forma digital y no en efectivo, la pareja continuó con las amenazas y le robó el celular y sus pertenencias, y luego se dieron a la fuga. Toda la secuencia quedó grabada en la cámara de seguridad del vehículo y el video se hizo viral en redes.

La Policía analiza las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los dos delincuentes.

La Policía analiza las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los dos delincuentes.

El abogado, especialista en seguridad, advirtió cuál sería el camino a seguir en estos episodios violentos: "No hay que ejercer ni la mano floja ni la mano dura, sino la mano segura, que es cumplir con el código de procedimiento penal. Necesitamos que se cumplimente la prevención, que el personal de seguridad esté en la vía pública con medidas físicas y tecnológicas, y unidades penales acordes para la resocialización de estas personas que delinquen".

La investigación

Tras el violento asalto de una pareja a un chofer de aplicación en Lomas del Mirador, el conductor difundió los videos en redes sociales para alertar a sus colegas y facilitar la identificación de los sospechosos. Mientras tanto, la Policía analiza las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los dos delincuentes.

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