Candela Ruggeri salió a aclarar qué pasó con Nico Occhiato tras las acusaciones de Flor Vigna La modelo rompió el silencio en sus redes sociales luego de los señalamientos que sacudieron la farándula local. Agregar C5N en









La modelo salió a desmentir las acusaciones de la artista.

Luego del revuelo generado por los dichos de Flor Vigna en La Casa de los Famosos, Cande Ruggeri rompió el silencio a través de sus redes sociales. La modelo decidió salir al cruce para desmentir de forma categórica la versión de la cantante, quien la acusó de haber buscado seducir a Nico Occhiato durante una acción comercial años atrás. “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así”, advirtió la influencer para ponerle un freno a las especulaciones.

Con evidente molestia, la hija del exfutbolista remarcó sus principios éticos y negó rotundamente haber buscado un acercamiento con el productor mientras este se encontraba en pareja. “Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”, sostuvo de forma tajante en sus historias de Instagram.

Para aportar precisión a su defensa, la modelo aclaró de qué manera se distribuyeron las habitaciones durante el itinerario promocional en el que supuestamente ocurrió el incidente. “Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”, afirmó la rubia, descartando de plano cualquier posibilidad de haber protagonizado el supuesto encuentro íntimo insinuado por la bailarina.

Por último, Ruggeri pidió un límite a los comentarios de las redes sociales y explicó las razones que la llevaron a manifestarse públicamente sobre este tema del pasado. “Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, descargó en la plataforma, cerrando su mensaje con contundencia: “Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”.

Qué dijo Nico Occhiato tras el escándalo En medio del revuelo mediático originado por los dichos de Flor Vigna, Nico Occhiato rompió el silencio tras ser consultado de manera directa sobre la acusación. El encargado de abordarlo fue el periodista Ángel de Brito, quien en su programa Ángel Responde reveló la conversación privada que mantuvo con el creador de Luzu TV para conocer su versión sobre el supuesto acercamiento con Cande Ruggeri durante aquel viaje promocional.

Nicolas Occhiato Frente a la consulta del conductor, la figura del streaming prefirió relativizar los hechos relatados por su expareja apelando al sentido del humor y al paso del tiempo. De Brito mostró en pantalla el texto exacto enviado por el joven, donde intentó desdramatizar la controversia surgida en las redes: “Jajaja no lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando, jajaja, una locura”, fue la sorpresiva respuesta. De este modo, la tibia reacción del presentador sumó una nueva arista al conflicto, ya que optó por no desmentir el episodio denunciado por la bailarina. Con su tono descontracturado y distendido, Occhiato prefirió dejar el tema en el plano del olvido del pasado, alimentando las especulaciones de la farándula alrededor del verdadero trasfondo de la anécdota.