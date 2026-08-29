Test match en Jujuy: Los Pumas no pudieron con Australia y cayeron 27-21 La Selección argentina de rugby jugó un partido errático y siempre corrió de atrás ante los Wallabies, que se llevaron la victoria de manera justa. La revancha será el próximo sábado en Mendoza. Por Agregar C5N en









El seleccionado de Felipe Contepomi siempre corrió de atrás y no logró vencer a los Wallabies. Ramiro Vega/AFP

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota de 27-21 ante Australia por el primer amistoso de la serie Flight Centre Series Test en un intenso encuentro disputado en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. La Selección argentina de rugby, dirigida por Felipe Contepomi, luchó hasta el final pero no consiguió dar vuelta el marcador, sumando de esta manera su tercera derrota consecutiva. A pesar de completar un papel aceptable con muy buenos momentos de rugby, el elenco argentino pagó caras sus imprecisiones frente a la notable efectividad de los Wallabies.

¡Jugadón y try de #LosPumas!



El elenco albiceleste rompió la defensa australiana y llegó al ingoal gracias a Gerónimo Prisciantelli.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/d9P2swAKkg — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 29, 2026 El arranque del partido resultó sumamente adverso para el conjunto nacional, que en apenas siete minutos quedó abajo en el marcador tras un try de Brandon Paenga-Amosa. Rápidamente, los Wallabies ampliaron la diferencia con otra anotación de Max Jorgensen y la posterior conversión de Ryan Lonergan para decretar un sorpresivo 12-0 en la Tacita de Plata.

La reacción albiceleste llegó a los 13 minutos de la mano de una gran acción individual de Rodrigo Isgró que terminó en try de Gerónimo Prisciantelli. Pese a que Fraser McReight volvió a golpear para estirar la ventaja australiana, un try de Joaquín Moro tras un avispado free kick y las conversiones de Santiago Carreras mantuvieron expectante a la Argentina, que se retiró al descanso 22-14 abajo luego de un penal convertido por Lonergan.

En el inicio de la segunda mitad, la remontada argentina parecía encaminarse de manera definitiva. A los 48 minutos, un try de Prisciantelli fue anulado por el TMO debido a un pase adelante de Simón Benítez Cruz; sin embargo, tres minutos más tarde, Boris Wenger logró apoyar la ovalada en el ingoal rival. Con la posterior conversión de Carreras, la desventaja se achicó a la mínima diferencia con un ajustado 22-21. No obstante, el golpe despertó a los australianos, quienes sentenciaron el encuentro a los 54 minutos mediante un try de Tom Hooper que selló el definitivo 27-21.

¡Joaquín Moro fue al frente y tuvo recompensa!



El octavo de #LosPumas jugó rápido, aguantó la embestida de la defensa y llegó al try.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/gTzG6QWCSn — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 29, 2026 Para afrontar este exigente compromiso, Contepomi no pudo contar con 17 jugadores de importancia por diversos motivos. Esta falta de variantes y rodaje se tradujo en una alarmante falta de definición en los últimos metros de la cancha, y un juego muy errático con 14 penales (8 en el primer tiempo) cometidos.

Los Pumas no tendrán tiempo para lamentarse y buscarán una rápida revancha el próximo sábado 5 de septiembre en Mendoza, donde se volverán a medir frente a los Wallabies en el segundo amistoso de la serie. Superados estos compromisos preparatorios, el seleccionado emprenderá su gira por el continente europeo en noviembre para enfrentarse de manera consecutiva a Irlanda, Italia y Francia en el marco del Nations Championship. ¡Boris "La Topadora" Wenger!



El pilar fue al frente y logró su primera conquista con la camiseta de #LosPumas.



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