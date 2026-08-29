Escandaloso motivo: desvincularon a Pampita de su propio programa

La modelo y conductora de su ciclo de entrevistas quedará afuera de su proyecto por una serie de motivos que contó Yanina Latorre: "Ella no hizo esfuerzos".

La modelo Pampita fue desvinculada de su propio programa en Infobae por decisión de la empresa, luego de una serie de consideraciones que enojaron mucho. Esto hizo estallar el escándalo y Yanina Latorre detalló todo lo que pasó y no se contó.

Este es el look de dos piezas que lució Pampita y se posiciona como la tendencia para el verano

En SQP, Latorre detalló: “Pampita que tiene ciclo de entrevistas en Infobae, que cobra un sueldo muy caro, le dijeron que a partir de septiembre no le renuevan el contrato, una de las causas es que es muy cara para lo que representa ”.

Y a pesar de ser una figura de renombre, no ayudó al proceso: "Creyeron que como era Pampita iba a traer figuras, ella no hizo esfuerzo de producción, no participó. Nada que estallara, no pasó que trajera figuras"

Pero su actitud no los conformó y puso las cosas mucho peor: "Pampita cumple, tiene dos defectos: uno es que cuando llega el horario pautado se va aunque no esté terminado el laburo".

" El segundo motivo es que ella divulgó que cobra las notas, a todas las que llamaron les querían cobrar. A mi me llamaron y como no me pagaron no fui. El problema es que como no podían conseguir nadie de nombre. Ese es el motivo, la adoran, pero dicen ‘si dice que cobra las notas, la gente no le quería ir sino le pagaban’", concluyó.

Se supo quién es la famosa actriz que rechazó la invitación a PH Podemos Hablar: el escandaloso motivo

El programa PH: Podemos Hablar tiene cinco invitados por programa que instalan la agenda durante la semana, pero los que no van también lo hacen. Sucede que Yanina Latorre reveló lo que nadie sabía: Isabel Macedo rechazó la invitación al programa de Telefe por un motivo particular.

“Me invitaron al primer programa y no es que digo que no, yo no voy a los lugares. He ido a alguna mesa de Mirtha, hace 30 años que trabajo, alguna vez tengo que ir a algún lugar, pero así estoy yo”, indicó. Pero Yanina contó el verdadero motivo.

La conductora de SQP aseguró que el motivo de su ausencia tuvo que ver con que Pampita iba a estar presente en el programa y no quería cruzarse con ella. Ambas mantienen una disputa porque Benjamín Vicuña le habría sido infiel a Carolina Ardohain con Macedo. ¿Asistirá el algún momento o tema cerrado para la actriz?