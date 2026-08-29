IR A
IR A

Sorprendió a todos: qué dijo Sofía Gala sobre su relación con Fito Páez

La actriz habló sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con el cantante y fue contundente al aclarar cuál es el vínculo que mantiene con el músico.

Sofía Gala habló sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con Fito Páez.

Sofía Gala habló sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con Fito Páez.

  • Sofía Gala cuestionó los rumores sobre un supuesto romance y posterior separación.
  • Afirmó que ya había aclarado esta situación en otras oportunidades.
  • También criticó el interés por conocer detalles de su vida privada y sentimental.
  • La actriz habló sobre la “posverdad” y las versiones que circulan en los medios.

Sorprendió a todos: Sofía Gala se refirió a los rumores que durante los últimos días la vincularon sentimentalmente con Fito Páez y fue contundente al aclarar cuál es el vínculo que mantiene con el músico. Qué dijo sobre su relación.

Sofía Gala y Fito Páez.
Te puede interesar:

"Nunca fuimos pareja", aclaró Sofía Gala sobre su relación con Fito Páez y remarcó que ya lo había "desmentido"

La aclaración surgió después de que circularan versiones sobre un supuesto romance entre ambos y una posterior separación. Frente a esas especulaciones, Gala decidió volver a explicar públicamente que se trata de una información que ya había desmentido anteriormente.

La actriz también dejó en claro que no busca alimentar nuevos rumores sobre su vida sentimental y que prefiere mantener esos aspectos de su vida alejados de la exposición pública. Así, volvió a remarcar que no considera necesario exponer ante los medios sus relaciones personales y cuestionó el interés mediático por conocer detalles de su vida íntima.

Qué dijo Sofía Gala sobre Fito Páez

La actriz aseguró que ambos son amigos y negó que hayan formado una pareja, pese a las versiones que incluso hablaban de una supuesta separación. Ante una consulta sobre un posible quiebre en el vínculo, la cantante recordó que ya había hablado públicamente sobre la conexión que mantiene con el músico. “Dije, desde hace mucho tiempo y está en cualquier archivo, que Fito y yo somos amigos y nunca tuvimos un vínculo de pareja”, sostuvo.

La hija de Moria Casán también cuestionó la manera en que se difundieron las versiones sobre su vida sentimental y consideró que sus propias declaraciones no fueron tenidas en cuenta. “También está bueno pensar en esto como algo de la posverdad, porque a nadie, ni a mi mamá, le importó lo que yo dijera. Todos entraron en una ‘fantasy’ y ahora tengo que salir a desmentir algo que ya lo hice”, expresó. La actriz reconoció que, frente a este tipo de situaciones, muchas veces prefiere no hacer declaraciones porque siente que sus palabras pueden ser interpretadas de distintas maneras.

También aprovechó la entrevista para marcar su postura sobre las preguntas relacionadas con su vida íntima. “No hablo mucho porque no quiero naturalizar más el hecho de que la gente venga y te pregunte con quién te acostás o con quién salís. Sigue sin parecerme normal”, afirmó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sofía Gala atraviesa un momento de gran exposición mientras crece la repercusión por su vida personal.

¿Siguen juntos? Qué sucedió entre Sofía Gala y Fito Páez

Sofía Gala y su novio 24 años mayor que estuvo presente en sus 15 años.

Sofía Gala tenía 14 años y él 40: la relación que Moria aceptó y terminó cuando intervino la Justicia

Sofía Gala mostró su casa cuando tenía 14 años.

Así era la casa de Sofía Gala a los 14 años: sin cocina, con bolas de boliche y pósters del Potro Rodrigo

Steffany fue al confesionario y después quedó aislada en el living.
play

Gran Hermano: Campanita se "atrincheró" tras ser expulsada y la sacaron por la fuerza

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

laurita fernandez tendra un programa en un canal de streaming importante

Laurita Fernández tendrá un programa en un canal de streaming importante

últimas noticias

Las Leonas son campeonas del mundo

¡Las Leonas se consagraron campeonas del mundo! Le ganaron la final a Países Bajos en los penales

Hace 6 minutos
Las Leonas le ganaron a Paises Bajos por penales. 

La emoción de Las Leonas tras ser campeonas del Mundial: "Es un sueño"

Hace 18 minutos
play
Las Leonas se consagraron campeonas del mundo en 2010 en Rosario por última vez.

Los otros dos titulos de Las Leonas en el Mundial de hockey: las conquistas de 2002 y 2010

Hace 32 minutos
El momento de la inauguración.

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

Hace 34 minutos
Leonas, campeonas.

Video: así fue el momento del último penal que le dio a Las Leonas el campeonato mundial

Hace 52 minutos