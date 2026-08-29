Sorprendió a todos: qué dijo Sofía Gala sobre su relación con Fito Páez La actriz habló sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con el cantante y fue contundente al aclarar cuál es el vínculo que mantiene con el músico. Agregar C5N en









Sofía Gala habló sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con Fito Páez.

Sofía Gala cuestionó los rumores sobre un supuesto romance y posterior separación.

Afirmó que ya había aclarado esta situación en otras oportunidades.

También criticó el interés por conocer detalles de su vida privada y sentimental.

La actriz habló sobre la “posverdad” y las versiones que circulan en los medios. Sorprendió a todos: Sofía Gala se refirió a los rumores que durante los últimos días la vincularon sentimentalmente con Fito Páez y fue contundente al aclarar cuál es el vínculo que mantiene con el músico. Qué dijo sobre su relación.

La aclaración surgió después de que circularan versiones sobre un supuesto romance entre ambos y una posterior separación. Frente a esas especulaciones, Gala decidió volver a explicar públicamente que se trata de una información que ya había desmentido anteriormente.

La actriz también dejó en claro que no busca alimentar nuevos rumores sobre su vida sentimental y que prefiere mantener esos aspectos de su vida alejados de la exposición pública. Así, volvió a remarcar que no considera necesario exponer ante los medios sus relaciones personales y cuestionó el interés mediático por conocer detalles de su vida íntima.

Qué dijo Sofía Gala sobre Fito Páez La actriz aseguró que ambos son amigos y negó que hayan formado una pareja, pese a las versiones que incluso hablaban de una supuesta separación. Ante una consulta sobre un posible quiebre en el vínculo, la cantante recordó que ya había hablado públicamente sobre la conexión que mantiene con el músico. “Dije, desde hace mucho tiempo y está en cualquier archivo, que Fito y yo somos amigos y nunca tuvimos un vínculo de pareja”, sostuvo.

La hija de Moria Casán también cuestionó la manera en que se difundieron las versiones sobre su vida sentimental y consideró que sus propias declaraciones no fueron tenidas en cuenta. “También está bueno pensar en esto como algo de la posverdad, porque a nadie, ni a mi mamá, le importó lo que yo dijera. Todos entraron en una ‘fantasy’ y ahora tengo que salir a desmentir algo que ya lo hice”, expresó. La actriz reconoció que, frente a este tipo de situaciones, muchas veces prefiere no hacer declaraciones porque siente que sus palabras pueden ser interpretadas de distintas maneras.