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Yanina Latorre le declaró la guerra a una reconocida famosa: "Es una zorra"

La conductora de Sálvese Quien Pueda se mostró molesta con las actitudes de la mediática y la acusó de contradictoria. ¿Qué pasó?

Yanina Latorre le declaró la guerra a Flor Vigna.

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"Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri que siempre me trataba re bien, o sea re divina, que le tocó viajar con él”, disparó y contó que Occhiato, en ese momento, le dijo: "Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento, incluso, se me metió en la cama y me dijo '¿Ya fue, no?'".

A lo que Cande respondió: “Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”.

En medio de todo este ida y vuelta, Yanina Latorre no perdonó a Flor Vigna y apuntó con todo: “Banco a Cande, está casada, tiene una nena, le puede traer un quilombo con el marido. Fue cuando Occhiato tenía 19 años… Ni siquiera es divertida, miró a cámara y lo contó como amenazando… Es una zorra”.

“Después odiaba LAM, nos puteaba cuando hablábamos de su vida privada y dijo algo tremendo”, agregó y Pía Shaw disparó: “Solamente se la podía consultar y hacer notas por temas musicales”.

Qué dijo Nico Occhiato tras el escándalo

En medio del revuelo mediático originado por los dichos de Flor Vigna, Nico Occhiato rompió el silencio tras ser consultado de manera directa sobre la acusación. El encargado de abordarlo fue el periodista Ángel de Brito, quien en su programa Ángel Responde reveló la conversación privada que mantuvo con el creador de Luzu TV para conocer su versión sobre el supuesto acercamiento con Cande Ruggeri durante aquel viaje promocional.

Nicolas Occhiato

Nicolas Occhiato

Frente a la consulta del conductor, la figura del streaming prefirió relativizar los hechos relatados por su expareja apelando al sentido del humor y al paso del tiempo. De Brito mostró en pantalla el texto exacto enviado por el joven, donde intentó desdramatizar la controversia surgida en las redes: “Jajaja no lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando, jajaja, una locura”, fue la sorpresiva respuesta.

De este modo, la tibia reacción del presentador sumó una nueva arista al conflicto, ya que optó por no desmentir el episodio denunciado por la bailarina. Con su tono descontracturado y distendido, Occhiato prefirió dejar el tema en el plano del olvido del pasado, alimentando las especulaciones de la farándula alrededor del verdadero trasfondo de la anécdota.

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