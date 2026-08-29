29 de agosto de 2026 Inicio
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Dura advertencia por el rumbo económico del Gobierno: "La sociedad siente que estamos mal y que vamos a estar peor"

El economista y extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, alertó en C5N por el crecimiento del endeudamiento de las familias, la precariedad laboral y el estancamiento del consumo interno. "El Gobierno ve con preocupación que la población ya asocia sus problemas cotidianos a la lógica del oficialismo", explicó.

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El economista habló sobre el rol que puede tener el BCRA en las tasas de interés. 

A más de un año de las elecciones nacionales y, en medio de un fuerte crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas, advierten que el rumbo económico del Gobierno no es el correcto. "La sociedad siente que estamos mal y vamos a estar peor", señaló el economista y extitular del Banco Central Alejandro Vanoli en C5N donde alertó sobre la precariedad laboral. el estancamiento del consumo interno y las altas tasas impuestas por los bancos para los préstamos.

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"Una parte del Gobierno, está advirtiendo que —según todas las encuestas e incluso también de acuerdo con los relevamientos de la Universidad Di Tella, que todos los meses mide la confianza en el gobierno y la confianza en el consumidor— existe una profunda preocupación y desencanto en aquellos que alguna vez tuvieron alguna esperanza, además de una situación económica crítica", expuso en un primer momento Vanoli en una entrevista con el programa Argentina en Vivo.

Para el economista, hay un 40% de la población que presenta deudas por créditos de más de tres sueldos. En este marco, observa dos aspectos centrales: "Una profunda fractura social vinculada al deterioro de la calidad de vida de mucha gente que ya quemó todos sus ahorros, que ahora se ha endeudado, y que tiene un trabajo precario —si es que lo tiene— o recurre al multiempleo para intentar cubrir consumos mínimos".

Vanoli fue titular del Banco Central desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2015.

Vanoli fue titular del Banco Central desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2015.

Y, por otro lado, "esto genera una situación en la que la economía no puede despegar de ninguna manera, ya que los sueldos no alcanzan y el consumo no aumenta".

"Parece consolidarse un consenso muy amplio, incluso dentro del mismo Gobierno, de que si la actividad económica sigue estancada como hasta ahora y con perspectivas de mayor deterioro, esto va a complicar aún más las posibilidades de la gestión y, por supuesto, a la propia economía", postuló Vanoli en C5N.

La situación de la morosidad en Argentina y los créditos hipotecarios

Para el economista, el 13% de la mora informada recientemente por la senadora Patricia Bullrich, "este es un dato muy parcial, porque toma únicamente a los bancos. Si se toman en cuenta las billeteras virtuales, la mora sube a más del 25% de los créditos; y si se suman las cadenas de electrodomésticos, supera el 33%”.

Pero además, sumó, "aquí no estamos contabilizando algo que es mucho más grave: la deuda informal de la gente, como la que le deben al transa o al narco. Ese es el gran problema de las villas que no queda registrado en ningún lado, pero que existe y es sumamente importante".

Las elevadas tasas de interés, cobradas por las entidades bancarias y no bancarias, podría ser regulada por el propio Banco Central, recordó Vanoli, "que cuenta con todas las herramientas para hacerlo a través de su carta orgánica —la cual ahora quieren derogar y reformar". Sobre este punto, recordó el reciente anuncio realizado por el equipo economico del Gobierno de utilizar los fondos de jubilaciones para impulsar créditos hipotecarios en la banca privada.

"Aquí hay un problema estructural de política económica: si a la gente no le alcanza el sueldo —que es lo que viene pasando de manera sistemática—, se va a volver a endeudar porque la gente se está endeudando constantemente. Cuando uno analiza para qué se endeuda hoy la población a través de las billeteras virtuales, la diferencia es alarmante: antes se endeudaban para comprar un auto o un electrodoméstico; hoy en día, la gente se está endeudando para comer”, completó el economista.

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