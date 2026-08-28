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Las gravísimas acusaciones de Alejandro Stoessel sobre su hija Tini: "Gastadora compulsiva"

Después de la polémica que se armó por los resultados de la investigación patrimonial, el empresario hizo trascender su propia versión e involucró a Rodrigo De Paul.

Alejandro Stoessel habló sobre su hija y señaló que De Paul es una mala compañía.

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De acuerdo con el testimonio que brindaron desde el estudio contable, el empresario hizo trascender su polémica defensa. “Ella gasta mucho, es compradora compulsiva con la tarjeta de crédito desde adolescente, por eso tenían alerta de cuánto gastaba”, reveló Lussich al aire de Intrusos.

Esa misma fuente aseguró que “sólo el mes pasado gastó lo que cualquiera gasta en cuatro vidas”.

Acto seguido, revelaron cuánto habría gastado la futura esposa del futbolista de la Selección argentina solo para viajar a Francia a elegir su vestido de novia: “Habría gastado 300.000 dólares en un avión privado”.

Tini Stoessel en París, el viaje de la discordia.

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Pero las revelaciones sobre los gastos de la artista no terminaron ahí. Según aseguraron, desde el entorno de Alejandro Stoessel sostienen que Tini estaría rodeada de “malas compañías” y apuntaron directamente contra Rodrigo De Paul: “Desde que está con Rodrigo De Paul, pasa lo que pasa”.

“No la vemos bien a Tini y la familia está destrozada”, cerró uno de los conductores de Intrusos.

Contaron el motivo explosivo de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini Stoessel

La relación entre Yanina Latorre y Mariana Muzlera quedó totalmente expuesta tras cruzarse al aire durante una picante comunicación telefónica. El cruce televisivo desnudó un distanciamiento que se venía gestando desde hacía tiempo en el entorno privado de ambas, confirmando que la sintonía entre la panelista y la madre de la cantante pop pertenecía al pasado.

En ese contexto, Ángel de Brito se encargó de revelar los verdaderos detonantes que terminaron de romper el lazo afectivo. Durante la emisión de su programa de streaming, el periodista precisó que la determinación de alejarse fue tomada íntegramente por la panelista al aclarar que “se dejaron de hablar porque Yanina se pudrió de ella y de otras amigas del grupo”.

Revelaron el motivo de la pelea entre Mariana Muzlera y Tini Stoessel.

Revelaron el motivo de la pelea entre Mariana Muzlera y Tini Stoessel.

Ángel de Brito terminó de sacar a la luz los entretelones que desgastaron de forma definitiva la amistad entre la conductora y Mariana Muzlera. El conductor detalló que la decisión de marcar un límite tajante se debió al comportamiento de la madre de la cantante y de su círculo íntimo, revelando sobre la postura de Latorre que “parece que eran bastante oscuritas, según lo que dijo Yanina”.

El motivo central del quiebre radicó en una serie de maniobras a espaldas de la angelita por parte de quienes integraban ese grupo de pertenencia. Al profundizar sobre los desencadenantes del distanciamiento, el periodista de espectáculos remarcó las acciones que provocaron el malestar irremisible al explicar que “le hacían cositas por atrás, entonces se bajó de ese grupo”.

Amistad terminada, ¿qué pasó?

Amistad terminada, ¿qué pasó?

El lazo entre ambas se había consolidado a partir de la relación de amistad entre Lola Latorre y Tini, lo que llevó a Yanina a defender enfáticamente a la familia en momentos complejos. De hecho, la comunicadora se habría “inmolado” por los Stoessel al negar sistemáticamente el incipiente romance con Rodrigo de Paul a pedido de Muzlera, una lealtad que quedó expuesta cuando las fotos del viaje a Ibiza salieron a la luz en LAM.

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