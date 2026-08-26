El gesto de Nico Occhiato con Flor Jazmín tras el escándalo con Flor Vigna y Cande Ruggeri La demostración pública del creador de Luzu TV hacia la bailarina en medio de la tormenta mediática que sacudió al espectáculo. Agregar C5N en









El conductor tuvo un lindo gesto con su pareja por su cumpleaños. Instagram

Nico Occhiato quedó envuelto en un fuerte revuelo mediático luego de que Flor Vigna lanzara explosivas declaraciones al asegurar que Cande Ruggeri "se había metido en su cama" durante el noviazgo que mantuvieron en el pasado. Lejos de alimentar las polémicas o engancharse en el barro mediático, el dueño de Luzu TV cortó el tema de raíz de manera categórica al argumentar que no guardaba recuerdos de esos episodios por haber sucedido hace muchos años.

A lo largo de esos días de sobreexposición, la figura del canal de streaming contó con el respaldo de Flor Jazmín Peña, su actual pareja, quien se mantuvo a su lado.

Con motivo de una fecha muy especial para la bailarina, el productor decidió dedicarle una romántica declaración pública en sus redes para devolverle el gesto y dejar en claro la solidez de la relación que construyeron, remarcando con afecto: "Feliz cumple amor de mi vida. Qué privilegedos somos todos los que te tenemos en nuestras vidas. Sos amor, alegría, diversión, inteligencia y sensibilidad. Te admiro y te amo mucho".

Para culminar su emotivo dedicatoria a la vista de sus millones de seguidores, el empresario de medios enfatizó la profunda admiración que siente por la compañía de la artista en su cotidianeidad. Manifestando sus intenciones de encarar etapas profesionales y personales a la par, el animador concluyó su posteo celebratorio expresando sus mayores deseos a futuro y asegurando emocionado que "ojalá la vida te devuelva todo lo que vos nos das a los que te rodeamos. Soy muy feliz compartiendo y proyectando mi vida con vos".

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Flor Vigna Sabrina Rojas opinó sin filtro sobre el desempeño y las recientes controversias que protagoniza Flor Vigna tras sus declaraciones durante su participación en el certamen La Casa de los Famosos México. En el marco de las repercusiones por los viejos romances sacados a la luz sobre Cande Ruggeri y Nicolás Occhiato, la conductora de Pasó en América criticó la actitud de la bailarina para afrontar los escándalos mediáticos y sentenció de entrada que “creo que habla y después no se la banca, la vas a buscar y quiere hablar de su música... no se aguanta el vuelto”.

Rojas fue contundente sobre la carrera de Vigna. Redes Sociales Griselda Siciliani y Luciano Castro también quedaron salpicados de fondo en la charla debido a los cruces del pasado, pero la figura televisiva prefirió diferenciar su postura y marcar una distancia clara con la cantante. Al ser consultada sobre si existían rencores o deudas pendientes entre ellas por haber compartido expareja, la modelo fue contundente sobre la relación que mantienen y aclaró sin vueltas que “a mí Flor nunca me hizo nada, no tengo relación, me la crucé muy poco y siempre nos saludamos buena onda”. Por último, la presentadora cuestionó la falta de estrategia y la poca firmeza de la artista al momento de lanzar acusaciones públicas sin medir el impacto en la prensa. Sin intenciones de profundizar en un vínculo que considera inexistente en lo personal, la modelo remató su análisis aconsejándole mayor madurez para gestionar sus dichos y remató la idea afirmando que “no le sigo la carrera ni la vida, no tenemos nada en común. Creo que se equivocó en dar nombres, si hablás te la tenés que bancar”.