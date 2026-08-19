La polémica frase de Nico Occhiato sobre lo que pasó con Cande Ruggeri mientras estaba con Flor Vigna El conductor del canal de streaming rompió el silencio al ser consultado sobre el supuesto acercamiento que involucra a la modelo y a su antigua pareja. Agregar C5N en









El conductor desmintió la frase de su expareja.

Tras el escándalo desatado por los dichos de Flor Vigna en un reality, Nico Occhiato dio su postura sobre lo ocurrido con Cande Ruggeri. A pesar de que la modelo desmintió de forma tajante haber intentado conquistar al conductor, el dueño de Luzu TV sorprendió a todos con una respuesta tibia que evitó negar de lleno las declaraciones de su expareja.

La controversia se instaló luego de que la cantante afirmara desde La casa de los famosos que la hija del exfutbolista había intentado sacarle a su novio durante un viaje promocional. Ante la repercusión mediática, el periodista Ángel de Brito se contactó con los involucrados y expuso los mensajes al aire para aclarar qué sucedió verdaderamente en aquella oportunidad.

Por su parte, Cande Ruggeri rechazó enérgicamente la versión de la bailarina y dio vuelta la acusación. “Jajaja. ¿Y qué iba a decirle en ese momento? Era su novia, pero literal pasó todo lo que contó al revés. Todo el viaje estuvo atrás mío y yo no me metí en ninguna cama. Fue al revés. Yo sabía que estaba de novio y era y soy muy respetuosa con esas cosas. Nunca pasó nada con Nico”, se defendió la modelo.

A la hora de tomar la palabra, la respuesta de Occhiato sembró aún más dudas al apelar al humor y al paso del tiempo. “Jajaja. No lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo de lo que está contando. Jajaja. Una locura, jajaja”, le respondió al conductor de LAM, evitando desmentir el relato de su ex y dejando la puerta abierta a la duda sobre lo ocurrido en ese viaje.

Qué había dicho Flor Vigna En medio de una confesión que sacudió a la farándula, Flor Vigna reflotó una historia del pasado e imputó a Cande Ruggeri por haber intentado conquistar a una de sus exparejas mediáticas. La controversia comenzó durante un itinerario a Disney organizado por una firma para quinceañeras, evento al que asistió la pareja de la bailarina junto a la modelo, desencadenando un episodio de tensión afectiva que se mantuvo oculto durante años.

Al reconstruir la escena, la intérprete expuso la actitud de la hija del exfutbolista y las revelaciones que le hizo su novio al regresar del viaje. “Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trató re bien a mí, re divina. Y él fue con ella. Yo cero celosa porque mi novio era un amor. Cuando volvió me dijo que ella le tiró onda todo el viaje y que se le metió en la cama, y que le dijo ‘¿Ya fue, no?’“, rememoró con detalle. A pesar de la molestia por la jugada de la rubia, la actriz confesó que decidió mantener el asunto bajo reserva por pedido de su compañero. “Siempre me quedé con ganas de decírselo. Si estás viendo, ¡sé que te le tiraste a mi novio en aquel entonces! Él me dijo que no pasó nada, nos amábamos mucho ahí. Me pidió que no dijera nada para no venderlo. Con él tuvimos una relación muy linda", remató, confirmando el reclamo pendiente que arrastraba desde sus inicios televisivos.