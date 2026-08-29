29 de agosto de 2026 Inicio
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Visita de León XIV a la Argentina: "Buscamos que la mayor cantidad de gente acceda al encuentro"

El monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Espicopal Argentina, visitó al sumo pontífice para terminar de ultimar detalles. En diálogo con C5N aseguró que el estadio Monumental no está descartado en CABA pero también se baraja la Avenida 9 de Julio y el Monumento a los Españoles, como punto de encuentro para los fieles que quieran verlo.

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El papa León visitará Uruguay

El papa León visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre. 

EFE

Se están ultimando los detalles ante la visita de León XIV a la Argentina el próximo mes de noviembre. Una gira por Latinoamérica que comenzará en Uruguay y terminará en Perú, ante esto el monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Espicopal Argentina, contó detalles para C5N luego de visitar al Papa con una comitiva.

León XIV mostró su entusiasmo por su visita a Argentina. 
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En la previa a su visita al país, León XIV recibió a la Conferencia Episcopal Argentina

Durante la semana el Papa se reunió con el monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y a monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado para ultimar detalles antes del viaje.

Desde el Vaticano, la periodista Pamela Francescato habló con Colombo para la pantalla de C5N, el monseñor contó que León XIV está "muy entusiasmado" con la posibilidad de viajar a Latinoamérica.

Ante la posibilidad de que la locación donde el Papa se encuentre con los fieles no sea el Estadio Monumental, por la falta de espacio, Colombo explicó que no está ningú sitio descartado pero también se habla de otros lugares como la avenida 9 de Julio y el Monumento a los Españoles.

Por su parte, Francescato informó que durante los primeros días de septiembre viaja un equipo desde el Vaticano a Argentina para ultimar algunos detalles como son medidas de seguridad, procedimientos de evacuación y recorridos que hará el Papa dentro de Buenos Aires y Córdoba entre el 8 y 11 de noviembre.

En la previa a su visita a la Argentina, León XIV recibió a la Conferencia Episcopal Argentina

En la previa a su visita a la Argentina, el papa León XIV recibió a una comitiva de la Conferencia Episcopal Argentina compuesta por el monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y a monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado.

En el encuentro compartieron sobre la preparación de la visita del Santo Padre al país, donde manifestó su entusiasmo por el viaje y se mostró al tanto de las distintas opciones que se encuentran actualmente en estudio para su realización.

En ese marco, se destacó especialmente el deseo de que la visita tenga un carácter eminentemente pastoral y que pueda proyectarse más allá de los días del viaje, dejando frutos para la vida de la Iglesia y también para la sociedad argentina.

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