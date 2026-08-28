Se supo quién es el nuevo amor de Luck Ra: era amiga de La Joaqui y la cantante tomó una decisión El nuevo vínculo del cantante con una expareja que además era cercana a la artista generó una rápida reacción de quien se separó hace muy poco. Agregar C5N en









Se trata de una ex pareja del cantante que tenía un vínculo cercano también con La Joaqui.

A pocas semanas de su separación de La Joaqui, Luck Ra ya estaría nuevamente en pareja. La información fue dada a conocer este jueves en LAM, donde el panelista Pepe Ochoa puso el nombre sobre la mesa. El cantante habría retomado el vínculo con una expareja llamada Guille, con quien mantuvo una relación de tres o cuatro años antes de comenzar su historia con la artista.

El detalle que encendió la polémica es que Guille no solo era ex de Luck Ra, sino que también había forjado un vínculo cercano con La Joaqui. "Ellas tenían buen vínculo. Acá se ve en un TikTok que están juntas", señaló Ochoa, quien además comentó que, después de la separación de la pareja, Guille continuó trabajando con la cantante. La reacción de La Joaqui al enterarse fue inmediata: "Se enteró de esto y la dejó de seguir", confirmó Carolina Molinari.

Según indicaron en el programa, Guille había estado viviendo en México, donde mantenía una relación con Santiago Simón, el exjugador de River. "Se fue a vivir a Toluca", explicó la panelista. Fue después de esa separación cuando comenzaron a circular las versiones sobre el acercamiento con Luck Ra, lo que llevó a la reacción de La Joaqui en redes.

Redes sociales La opinión de Marta Fort sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui Marta Fort se sumó al debate desde su ciclo Fort Night Show en Blender y no se guardó nada al hablar de los protagonistas de la separación más comentada de las últimas semanas. Desde el arranque dejó en claro su postura con una frase que rápidamente se viralizó: "Ella es una mujer de barrio que se ilusiona y enamora hasta más no poder y el chabón es un cantante. Todos son gatos".

La descripción que reservó para Luck Ra fue aún más directa cuando le pidieron que precisara su postura. "La quiero un montón a ella, pero él es un pibe. El flaco es un villero que canta y ella es una mina enamorada", comentó. Y cuando le preguntaron si se ponía de algún lado de la situación, respondió que no hacía falta porque era algo "evidente".

Redes sociales Fort sostuvo su argumento a lo largo de toda la entrevista y lo amplió con una pregunta retórica que generó una catarata de reacciones: "Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles, ¿o me equivoco?". Y se contestó sin esperar respuesta: "Todos. Si te ponés a pensar, todos los villeros que cantan fueron infieles".