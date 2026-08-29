Murió la madre de un reconocido cantante mundial: la dolorosa despedida en redes sociales El artista, que visitó Argentina para una edición del Lollapalooza, confirmó la triste noticia en su cuenta de Instagram donde publicó varias fotos de ella. Agregar C5N en









Se trata de Tameka Hill, madre de Lil Nas X.

En redes sociales, el rapero estadounidense Montero Lamar Hill reconocido mundialmente como Lil Nas X por su música, confirmó la muerte su madre Tameka Hill en su cuenta oficial de Instagram. El artista compartió varias imágenes de su madre con una leyenda: "Esto va a doler".

Lil Nas X es reconocido mundialmente por su música, saltó a la fama con su tema "Old Town Road" en 2019 y, últimamente estuvo envuelto en la polémica.

El 21 de agosto de 2025 en Los Ángeles fue arrestado por deambular sin ropa por la calle y agredir a unos agentes. El artista de 26 años pagó una fianza de 75,000 dólares para poder quedar en libertad.

El rapero Lil Nas X compartió varias imágenes de su madre. Ahora un año después compartió una triste noticia a sus seguidores, su madre Tameka Hill falleció y escribió: "¡Descansa en paz, la mejor de todas! Te amaré siempre, mamá. Esto va a doler".

Entre las imágenes que compartió se puede ver a Tameka en su juventud, otra junto a Montero de pequeño y otra más donde ya se lo veía disfrutar de la fama.

Según informó TMZ, la relación entre ambos era dificil ya que la madre de Lil Nas X, tenía problemas de adicción. En una entrevista, el cantante había contado que en la relación entre ambos "aún había amor", por eso quería ayudarla.