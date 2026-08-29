IR A
IR A

Murió la madre de un reconocido cantante mundial: la dolorosa despedida en redes sociales

El artista, que visitó Argentina para una edición del Lollapalooza, confirmó la triste noticia en su cuenta de Instagram donde publicó varias fotos de ella.

Se trata de Tameka Hill

Se trata de Tameka Hill, madre de Lil Nas X. 

En redes sociales, el rapero estadounidense Montero Lamar Hill reconocido mundialmente como Lil Nas X por su música, confirmó la muerte su madre Tameka Hill en su cuenta oficial de Instagram. El artista compartió varias imágenes de su madre con una leyenda: "Esto va a doler".

Emanuel, desarrolla su carrera solista para hacerse un lugar entre los artistas argentinos.
Te puede interesar:

Quién es Emanuel, la joven promesa que gira por EEUU y busca hacerse un lugar en la música argentina

Lil Nas X es reconocido mundialmente por su música, saltó a la fama con su tema "Old Town Road" en 2019 y, últimamente estuvo envuelto en la polémica.

El 21 de agosto de 2025 en Los Ángeles fue arrestado por deambular sin ropa por la calle y agredir a unos agentes. El artista de 26 años pagó una fianza de 75,000 dólares para poder quedar en libertad.

El rapero Lil Nas X compartió varias imágenes de su madre.

El rapero Lil Nas X compartió varias imágenes de su madre.

Ahora un año después compartió una triste noticia a sus seguidores, su madre Tameka Hill falleció y escribió: "¡Descansa en paz, la mejor de todas! Te amaré siempre, mamá. Esto va a doler".

Entre las imágenes que compartió se puede ver a Tameka en su juventud, otra junto a Montero de pequeño y otra más donde ya se lo veía disfrutar de la fama.

Según informó TMZ, la relación entre ambos era dificil ya que la madre de Lil Nas X, tenía problemas de adicción. En una entrevista, el cantante había contado que en la relación entre ambos "aún había amor", por eso quería ayudarla.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cantante planea usar un clásico sistema capilar para mantener su look.

Robbie Williams reveló el insólito truco que usa para mantener su look: "Es todo polvo y andamios"

Alejandro Stoessel atacó a piedrazos a la prensa.

En medio del escándalo con Tini, Alejandro Stoessel atacó a la prensa y llamó a la Policía: el video

Se trata de una ex pareja del cantante que tenía un vínculo cercano también con La Joaqui.

Se supo quién es el nuevo amor de Luck Ra: era amiga de La Joaqui y la cantante tomó una decisión

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

Última hora: reapareció la madre de Tini Stoessel en redes tras el escándalo familiar

Pappo y TC Coleman en la televisión argenitna en 2004.
play

Tony Coleman, el baterista que acompañó a Pappo y B.B. King, llega a Bernal

La artista se aproxima a la pareja del astro y la modelo en medio de su drama familiar.

Mientras vive un conflicto familiar, Tini Stoessel tomó una decisión que la acerca a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

últimas noticias

¿Cuál es el último fin de semana largo de agosto 2026?

Confirmado el último fin de semana largo de agosto 2026: qué feriado es

Hace 6 minutos
Con este sencillo truco vas a mejorar tus preparaciones de pasta.

Este es el truco para lograr que la pasta salga más sabrosa: qué hay que evitar

Hace 8 minutos
Este es el truco para mantener verde y reluciente el pasto de tu jardín.

Así es el truco para evitar que el pasto de tu jardín quede amarillo y luzca reluciente

Hace 8 minutos
Conocé cómo está decorada la cocina de La Joaqui.

Mármol y vajilla a la vista: así es el estilo de la cocina de La Joaqui

Hace 9 minutos
Dwayne Johnson construyó una exitosa carrera en Hollywood.

Dwayne Johnson quería un papel en particular, pero no lo obtuvo y así llegó a ser un personaje que lo marcó

Hace 10 minutos