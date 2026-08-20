IR A
IR A

Qué dirá Flor Vigna: se supo el nombre de una nueva famosa que quiso seducir a Nico Occhiato

Una nueva revelación reavivó la polémica y dejó a una conocida figura nuevamente en el centro de la escena.

Flor Vigna y Nico Occhiato.

Flor Vigna y Nico Occhiato.

El escándalo que volvió a poner en el centro de la escena a Nicolás Occhiato y Flor Vigna por los rumores que vincularon a Cande Ruggeri sumó ahora un nuevo nombre: Noelia Marzol. La revelación fue atribuida a Damasia Ochoa, amiga de la ex Combate, quien recordó un episodio anterior de características similares.

La Reini volvió a general revuelo en redes sociales con una insólita confesión.
Te puede interesar:

Sofía Gonet confesó la fortuna que gastó en un pantalón y explotaron las redes

Según el testimonio difundido, Ochoa aseguró que “a ella le había pasado lo mismo con Noelia Marzol” y agregó que la situación ya había ocurrido tiempo atrás. Se trata de una declaración de terceros que vuelve a instalar un viejo episodio en la televisión argentina.

El dato cobra relevancia porque la bailarina Noelia Marzol y Nico Occhiato fueron vinculados sentimentalmente en 2019, después de la separación del conductor y Vigna. En 2026, Marzol reconoció públicamente que entre ambos existió un vínculo: “La pasamos bien”, aunque aclaró que nunca fueron formalmente pareja.

Noelia Marzol y Nico Occhiato, en una foto que Ángel de Broto develó tiempo atrás.

Noelia Marzol y Nico Occhiato, en una foto que Ángel de Broto develó tiempo atrás.

El nuevo testimonio aparece mientras continúa el contrapunto entre Flor Vigna y Cande Ruggeri por un viaje a Disney. Ruggeri negó categóricamente haber intentado seducir a Occhiato y sostuvo: “Las cosas no fueron así”.

La controversia, por ahora, enfrenta versiones diferentes: Vigna expuso el recuerdo que tenía de aquel episodio, mientras Ruggeri rechazó las acusaciones y afirmó que compartió habitación con la actriz y modelo Manuela Viale. Occhiato, en tanto, no habría dado una explicación pública sobre el episodio.

Damasia Ochoa, amiga de Flor Vigna.

Damasia Ochoa, amiga de Flor Vigna.

Qué fue lo que dijo Flor Vigna sobre Cande Ruggeri

La polémica comenzó cuando Flor Vigna recordó en La Casa de los Famosos México una situación ocurrida durante un viaje en el que coincidieron Cande Ruggeri y Nico Occhiato. Según su relato, su entonces pareja le habría contado que la modelo intentó acercarse a él.

Ruggeri respondió públicamente y negó la versión. “Soy una mujer con muchísimos valores. Jamás me metería en la cama de un hombre casado o con novia”, afirmó, y remarcó que nunca tuvo una relación con Occhiato.

La modelo también explicó que durante aquel viaje compartió habitación con Manuela Viale y calificó las versiones como “totalmente falsas”. Además, dijo que quería terminar con la discusión por respeto a su marido, su hija y su familia.

Ángel de Brito aportó otra versión después de comunicarse con Ruggeri. Según relató el periodista, ella sostuvo que “todo el viaje estuvo atrás mío” y que fue Occhiato quien habría intentado acercarse, aunque aclaró que “nunca pasó nada con Nico”.

Flor Vigna y Cande Ruggeri.

Flor Vigna y Cande Ruggeri.

En paralelo, el nombre de Noelia Marzol vuelve al conflicto por el recuerdo aportado por Damasia Ochoa. El antecedente de 2019 está documentado por la prensa y Marzol reconoció posteriormente que tuvo un vínculo con Occhiato, aunque no una relación formal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mediática padeció por un incidente de tránsito.

Nazarena Vélez sufrió un accidente en Panamericana: qué pasó y cómo está

La Cobra atraviesa un momento particular y decidió compartirlo con sus seguidores.

La foto de Jimena Barón que preocupó a sus seguidores tras llorar desconsoladamente por días

Un comentario en el reality mexicano La Casa de los Famosos generó un fuerte revuelo mediático.

La filosa crítica de Mica Viciconte a Flor Vigna tras el escándalo con Cande Ruggeri

Guillermo Andino debutó en Es mi sueño y tuvo un intercambio con el Puma Rodríguez . 

La dura advertencia en vivo que se dio entre dos figuras de El Trece: "No te metas por ahí"

El ex futbolista dedicó comentarios durísimos a la actriz.

El hiriente reclamo que Brian Sarmiento le hizo a Andrea del Boca: descolocó a todos

Denisse González volvió a ser hospitalizada a pocos días de haber salido de la clínica.

Por qué volvieron a internar a Denisse González tras recibir el alta hacía pocos días

últimas noticias

El primer juicio por la muerte de Maradona fue suspendido.

"No lo van a voltear", el fiscal defendió la continuidad del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Hace 30 minutos
Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indeminización de la familia del cantante

Hace 31 minutos
La Reini volvió a general revuelo en redes sociales con una insólita confesión.

Sofía Gonet confesó la fortuna que gastó en un pantalón y explotaron las redes

Hace 36 minutos
Se supo quien filtró el video de las menores durante un ataque de llanto.

Se supo quién filtró el polémico video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Despedila"

Hace 40 minutos
La Explotación de minas y canteras registró la mayor tracción positiva de junio.

La actividad económica creció 2,7% interanual en junio de 2026 y 0,8% con respecto a mayo

Hace 1 hora