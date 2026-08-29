La contundente postura del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez: "Los tiene cansados" Mateu Alemany, director deportivo del Colchonero, ratificó la posición de la institución española ante el futuro del delantero argentino y dejó una frase que resume su decisión para esta temporada, ante las pretensiones del Barcelona. Por Agregar C5N en









Julián Álvarez se fue silbado por el público en el último partido en el que jugó para el Atlético Madrid.

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, afirmó que el club espera contar con Julián Álvarez durante la temporada y descartó cualquier cambio de postura ante Barcelona, en la previa del duelo frente a Sevilla, mientras el mercado europeo mantiene abierta la posibilidad de una transferencia.

El dirigente evitó extenderse sobre la disputa y recordó que la institución ya fijó públicamente su posición, luego de que el delantero manifestara su intención de buscar otro destino: "Es un tema que pienso que tiene cansados a los espectadores. Hemos sido muy claros, muy contundentes. Lo ha hecho en una nota pública hace poco el Consejo de Administración del club", señaló Alemany.

"Julián tuvo unos días que no se encontraba bien, pero esperamos que esté ".



Mateu Alemany, sobre Julián Álvarez antes del Sevilla - Atlético de Madrid.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/keZRWOYubh — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 29, 2026 Álvarez no fue citado por Diego Simeone para el encuentro ante Sevilla después de atravesar una indisposición que le impidió completar algunos entrenamientos durante la semana, aunque retomó las prácticas el viernes fuera de horario y desde el cuerpo técnico esperan que vuelva a estar disponible para la próxima jornada.

La ausencia del atacante también llega después de un estreno particular ante Villarreal, cuando ingresó durante el segundo tiempo y recibió silbidos de parte de los hinchas. En ese contexto, Alemany buscó bajar la tensión y aseguró: "Hablamos mucho con él, con normalidad", antes de remarcar que el plan del club apunta a recuperarlo cuanto antes.

Julián Álverez en el banco del Atlético Madrid. Web La vía legal que podría permitirle a Julián Álvarez salir del Atlético El diario catalán Mundo Deportivo reveló una alternativa jurídica que podría analizar el entorno de Julián Álvarez ante la negativa del Atlético de Madrid a negociar su salida, basada en el artículo 16 del Real Decreto 1006, que regula la relación laboral de los deportistas profesionales en España.