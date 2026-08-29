29 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

La contundente postura del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez: "Los tiene cansados"

Mateu Alemany, director deportivo del Colchonero, ratificó la posición de la institución española ante el futuro del delantero argentino y dejó una frase que resume su decisión para esta temporada, ante las pretensiones del Barcelona.

Por
Julián Álvarez se fue silbado por el público en el último partido en el que jugó para el Atlético Madrid. 

Julián Álvarez se fue silbado por el público en el último partido en el que jugó para el Atlético Madrid. 

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, afirmó que el club espera contar con Julián Álvarez durante la temporada y descartó cualquier cambio de postura ante Barcelona, en la previa del duelo frente a Sevilla, mientras el mercado europeo mantiene abierta la posibilidad de una transferencia.

Julián Álvarez no fue convocado para el partido del sábado. 
Te puede interesar:

Preocupación por Julián Álvarez: volvió a ausentarse a las prácticas de Atlético Madrid y su futuro es incierto

El dirigente evitó extenderse sobre la disputa y recordó que la institución ya fijó públicamente su posición, luego de que el delantero manifestara su intención de buscar otro destino: "Es un tema que pienso que tiene cansados a los espectadores. Hemos sido muy claros, muy contundentes. Lo ha hecho en una nota pública hace poco el Consejo de Administración del club", señaló Alemany.

Álvarez no fue citado por Diego Simeone para el encuentro ante Sevilla después de atravesar una indisposición que le impidió completar algunos entrenamientos durante la semana, aunque retomó las prácticas el viernes fuera de horario y desde el cuerpo técnico esperan que vuelva a estar disponible para la próxima jornada.

La ausencia del atacante también llega después de un estreno particular ante Villarreal, cuando ingresó durante el segundo tiempo y recibió silbidos de parte de los hinchas. En ese contexto, Alemany buscó bajar la tensión y aseguró: "Hablamos mucho con él, con normalidad", antes de remarcar que el plan del club apunta a recuperarlo cuanto antes.

Julián Álverez en el banco del Atlético Madrid.

Julián Álverez en el banco del Atlético Madrid.

La vía legal que podría permitirle a Julián Álvarez salir del Atlético

El diario catalán Mundo Deportivo reveló una alternativa jurídica que podría analizar el entorno de Julián Álvarez ante la negativa del Atlético de Madrid a negociar su salida, basada en el artículo 16 del Real Decreto 1006, que regula la relación laboral de los deportistas profesionales en España.

La normativa contempla la posibilidad de que un futbolista solicite la extinción unilateral de su contrato sin una causa atribuible al club, aunque esa decisión no sería gratuita: la jurisdicción laboral española podría establecer una indemnización según las circunstancias deportivas y el perjuicio provocado a la institución.

A Julián Álvarez se lo ve visiblemente incómodo en el Atlético Madrid.

A Julián Álvarez se lo ve visiblemente incómodo en el Atlético Madrid.

En el caso de Álvarez, esta herramienta podría representar una alternativa a los €490 millones establecidos como cláusula de rescisión, aunque su aplicación todavía resulta incierta y no existe confirmación de que el delantero o sus representantes pretendan avanzar por esa vía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Julián Álvarez desea su salida del Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid decidió no vender a Julián Álvarez a Barcelona: qué opciones tiene el delantero

Julián Álvarez y una tensa relación con Atlético de Madrid.

Revelan la reacción de Julián Álvarez tras los silbidos de los hinchas de Atlético de Madrid

Diego Simeone rompió el silencio y reveló la verdad sobre la salida en solitario de Julián Álvarez tras el hostigamiento colchonero

Simeone reveló por qué Julián Álvarez se retiró solo tras los insultos de los hinchas del Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió al Metropolitano post Mundial y fue al banco de suplentes

No lo perdonan: los hinchas de Atlético de Madrid volvieron a silbar a Julián Álvarez en el Metropolitano

El antes y el después de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

La cara lo vende: la foto oficial del Atlético de Madrid que convirtió a Julián Álvarez en meme

El seleccionado de Felipe Contepomi siempre corrió de atrás y no logró vencer a los Wallabies.
play

Test match en Jujuy: Los Pumas no pudieron con Australia y cayeron 27-21

Rating Cero

Preocupación por Tini Stoessel.

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

La Joaqui adelantó su nueva canción.

La Joaqui adelantó su nueva canción y lanzó una filosa indirecta: "Ese gil, ¿quién se cree?"

Tras destacarse en Chiquititas﻿, ¿cómo fue la vida de Daniella Mastricchio?

Estrella en Chiquititas: qué fue de la vida de Daniella Mastricchio

Gran Hermano, en la mira de los televidentes.

Por un insólito desperfecto en Gran Hermano, una participante vio información del exterior: ¿error o beneficio?

Conocé cómo está decorada la cocina de La Joaqui.

Mármol y vajilla a la vista: así es el estilo de la cocina de La Joaqui

Dwayne Johnson construyó una exitosa carrera en Hollywood.

Dwayne Johnson quería un papel en particular, pero no lo obtuvo y así llegó a ser un personaje que lo marcó

últimas noticias

Preocupación por Tini Stoessel.

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

Hace 19 minutos
Julián Álvarez se fue silbado por el público en el último partido en el que jugó para el Atlético Madrid. 

La contundente postura del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez: "Los tiene cansados"

Hace 51 minutos
La Joaqui adelantó su nueva canción.

La Joaqui adelantó su nueva canción y lanzó una filosa indirecta: "Ese gil, ¿quién se cree?"

Hace 54 minutos
El asalto ocurrió en el momento exacto en que los falsos pasajeros abordaron el vehículo.  

Violento asalto a un chofer de aplicación: simularon ser pasajeros y lo amenazaron con un cuchillo

Hace 1 hora
play
El seleccionado de Felipe Contepomi siempre corrió de atrás y no logró vencer a los Wallabies.

Test match en Jujuy: Los Pumas no pudieron con Australia y cayeron 27-21

Hace 1 hora