29 de agosto de 2026 Inicio
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Final del Mundial de hockey: Las Leonas van por la gloria contra Países Bajos

El equipo de Fernando Ferrara reeditará las finales de las dos Copas del Mundo ganadas en 2002 y 2010. Además, buscará revancha tras el oro perdido en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Las Leonas van por el gran fantasma neerlandés.

Las Leonas van por el gran fantasma neerlandés.

Las Leonas afrontarán este sábado un compromiso histórico cuando se midan ante Países Bajos por la gran final del Mundial de la FIH 2026, en busca de conquistar la tercera Copa del Mundo de su historia.

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El trascendental encuentro se jugará a partir de las 11.00 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen y contará con la transmisión en vivo de ESPN 2 y la plataforma Disney+ Premium.

El camino a la final y la búsqueda de la gloria

El conjunto dirigido por Fernando Ferrara selló su boleto a la definición tras superar 1-0 a Australia en las semifinales gracias a un tanto convertido por Julieta Jankunas.

Con este triunfo, el seleccionado argentino alcanzó una nueva final e intentará alzar el trofeo máximo luego de 16 años, tras las coronaciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010.

Un clásico mundial con sed de revancha

El rival en el choque decisivo será el seleccionado local y actual campeón defensor, Países Bajos, considerado una de las mayores potencias de la disciplina.

El partido significará además una reedición del choque por el título del Mundial 2022, donde las neerlandesas se impusieron por 3-1 y dejaron a la Argentina con el subcampeonato. En esta oportunidad, Las Leonas buscarán tomarse revancha y volver a subirse a lo más alto del podio internacional.

También será una revancha de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde también las argentinas cayeron en la final ante las europeas.

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