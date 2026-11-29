El Presidente destacó la victoria del Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, quien se dispone a suceder a Pedro Sánchez con el apoyo de la ultraderecha de Vox. "Perdió el socialismo", expresó.

El presidente Javier Milei celebró el triunfo de la derecha en las elecciones en España, después de que el Partido Popular (PP) y Vox superara con holgura la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en España, fijada en 176 escaños, y los populares tienen allanado el camino para conformar gobierno.

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Milei remarcó la victoria opositora en los comicios, por la cual Alberto Núñez Feijóo se dispone a suceder a Pedro Sánchez. "La libertad avanza en España. Ganó la libertad, perdió el socialismo. Enormes felicitaciones a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular por su victoria y a mi amigo Santiago Abascal por el gran resultado de Vox", expresó.

En tal sentido, volvió a cargar contra el presidente del Gobierno español. "Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad. España le dijo basta al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡Viva la libertad carajo!", aseveró.

En tanto, previamente Sánchez había utilizado al Gobierno argentino como uno de los ejemplos de las políticas económicas que cuestionó durante el tramo final de la campaña electoral en España. Durante su acto de cierre, el dirigente socialista apuntó contra el mandatario argentino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al advertir sobre el impacto que, a su entender, tendría una victoria de la derecha en las políticas sociales.

Un día antes, Sánchez también había presentado la gestión libertaria como una muestra de la regresión que podría experimentar España ante un eventual triunfo de una alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox.

La tensión entre ambos dirigentes tiene antecedentes en una serie de enfrentamientos públicos que comenzaron en 2024 y derivaron en una crisis diplomática entre Buenos Aires y Madrid.

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Al frente del Partido Popular (PP) desde 2022, el dirigente de centroderecha Alberto Núñez Feijóo se distancia de los liderazgos más rupturistas o mediáticos con una carrera apoyada en su perfil técnico, institucional y de larga trayectoria en el Estado. A sus 65 años le puso punto final al gobierno de Pedro Sánchez en las elecciones de este domingo en España y marcó el comienzo de un de un giro conservador en el país europeo, con el desafío de equilibrar su agenda moderada con el peso parlamentario de la extrema derecha de Vox.

El dirigente del PP que se encamina a presidir el Gobierno construyó su trayectoria lejos de los liderazgos mediáticos o rupturistas, apoyado en un perfil técnico y de gestión estatal. Nacido el 10 de septiembre de 1961 en Os Peares, una pequeña localidad de Ourense en Galicia -donde ganó el PP- estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela e ingresó en 1985 como funcionario del cuerpo superior de la administración gallega, un origen como servidor público que marca buena parte de su narrativa frente al electorado.

Antes de saltar a la primera línea de la política nacional, Núñez Feijóo acumuló cargos ejecutivos y de gestión tanto en Madrid como en su región natal. Entre 1996 y 2000 ocupó responsabilidades en la asistencia sanitaria estatal y el Instituto Nacional de Salud, y entre 2000 y 2003 presidió la sociedad estatal Correos, etapa asociada a su transformación empresarial, antes de regresar a Galicia como consejero y vicepresidente primero de la Xunta.

Tras asumir la presidencia del PP gallego en 2006, alcanzó la titularidad de la Xunta de Galicia en 2009 y gobernó hasta 2022 encadenando cuatro mayorías absolutas consecutivas. Ese liderazgo territorial prolongado —poco habitual en la política autonómica española— lo consolidó como uno de los referentes más sólidos del espacio conservador y le abrió la puerta a la conducción nacional del partido en abril de 2022, luego de la crisis interna que provocó la salida de Pablo Casado.

Ya al frente del PP nacional, encabezó una propuesta opuesta a la del PSOE de Pedro Sánchez y ganó las elecciones generales de julio de 2023, aunque en aquella oportunidad quedó a cuatro escaños de lograr la investidura y ejerció como jefe de la oposición. Tras años de fiscalización parlamentaria y control del Senado, desembocó en los comicios anticipados de este domingo 29 de noviembre de 2026 para llevar a La Moncloa una agenda centrada en la baja de impuestos —como el recorte temporal del IVA en alimentos básicos—, la reducción del gasto público, el endurecimiento de los controles migratorios y un giro exterior alineado con la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos e Israel.