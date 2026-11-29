Nacido en Galicia y al frente del Partido Popular desde 2022, el dirigente de centroderecha construyó su imagen como administrador de Estado tras conquistar cuatro mayorías absolutas regionales. A diferencia de los liderazgos más rupturistas o mediáticos, el principal rival de Pedro Sánchez en España edificó su carrera sobre un perfil técnico, institucional y de larga permanencia en la función pública

Alberto Núñez Feijoo propone ajuste fiscal y rebaja de impuestos, reformas institucionales, un plan habitacional de un millón de viviendas y un fuerte endurecimiento de los controles migratorios.

Al frente del Partido Popular (PP) desde 2022, el dirigente de centroderecha Alberto Núñez Feijóo se distancia de los liderazgos más rupturistas o mediáticos con una carrera apoyada en su perfil técnico, institucional y de larga trayectoria en el Estado. A sus 65 años le puso punto final al gobierno de Pedro Sánchez en las elecciones de este domingo en España y marcó el comienzo de un de un giro conservador en el país europeo, con el desafío de equilibrar su agenda moderada con el peso parlamentario de la extrema derecha de Vox.

Con más del 90% de los votos escrutados , el PP se ubicó como la fuerza más votada con alrededor de 134 escaños —por debajo de los 137 que tenía en 2023—, pero el fuerte crecimiento de la ultraderecha de Vox ( 52 a 53 diputados ) permitió que ambos bloques superaran con amplitud los 176 representantes necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso.

Este resultado revierte lo ocurrido en 2023, cuando el PP había ganado en votos pero quedó a cuatro escaños de poder formar gobierno, y abre un escenario inédito desde el regreso de la democracia española hace cinco décadas por la eventual entrada de la extrema derecha de Vox al Ejecutivo nacional. El propio Pedro Sánchez llamó por teléfono a Feijóo para reconocer la derrota luego de una elección adelantada tras el rechazo parlamentario a su paquete de vivienda y desgastada por causas de corrupción en el entorno oficialista.

Ahora, Alberto Núñez Feijóo tendrá que negociar la gobernabilidad con una ultraderecha de Vox fortalecida —cuyos más de 50 escaños son indispensables para sostener la mayoría absoluta en el Congreso— sin desdibujar el perfil moderado y de gestión que promete el Partido Popular. En paralelo, deberá encarar desde La Moncloa una agenda económica exigente marcada por el acceso a la vivienda, el costo de vida y la promesa de rebajas fiscales y control del gasto público , en medio de una fuerte polarización política tras ocho años de gobierno socialista.

El dirigente del PP que se encamina a presidir el Gobierno construyó su trayectoria lejos de los liderazgos mediáticos o rupturistas, apoyado en un perfil técnico y de gestión estatal. Nacido el 10 de septiembre de 1961 en Os Peares, una pequeña localidad de Ourense en Galicia -donde ganó el PP- estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela e ingresó en 1985 como funcionario del cuerpo superior de la administración gallega, un origen como servidor público que marca buena parte de su narrativa frente al electorado.

Antes de saltar a la primera línea de la política nacional, Núñez Feijóo acumuló cargos ejecutivos y de gestión tanto en Madrid como en su región natal. Entre 1996 y 2000 ocupó responsabilidades en la asistencia sanitaria estatal y el Instituto Nacional de Salud, y entre 2000 y 2003 presidió la sociedad estatal Correos, etapa asociada a su transformación empresarial, antes de regresar a Galicia como consejero y vicepresidente primero de la Xunta.

Tras asumir la presidencia del PP gallego en 2006, alcanzó la titularidad de la Xunta de Galicia en 2009 y gobernó hasta 2022 encadenando cuatro mayorías absolutas consecutivas. Ese liderazgo territorial prolongado —poco habitual en la política autonómica española— lo consolidó como uno de los referentes más sólidos del espacio conservador y le abrió la puerta a la conducción nacional del partido en abril de 2022, luego de la crisis interna que provocó la salida de Pablo Casado.

Ya al frente del PP nacional, encabezó una propuesta opuesta a la del PSOE de Pedro Sánchez y ganó las elecciones generales de julio de 2023, aunque en aquella oportunidad quedó a cuatro escaños de lograr la investidura y ejerció como jefe de la oposición. Tras años de fiscalización parlamentaria y control del Senado, desembocó en los comicios anticipados de este domingo 29 de noviembre de 2026 para llevar a La Moncloa una agenda centrada en la baja de impuestos —como el recorte temporal del IVA en alimentos básicos—, la reducción del gasto público, el endurecimiento de los controles migratorios y un giro exterior alineado con la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos e Israel.

Vida personal y entorno familiar

En el plano personal, Alberto Núñez Feijóo comparte su vida desde agosto de 2013 con la empresaria gallega Eva Cárdenas, exdirectiva del grupo Inditex —donde estuvo al frente de Zara Home— y fundadora de la firma inmobiliaria Niebla Azul, con quien no ha contraído matrimonio.

En febrero de 2017, cuando el dirigente tenía 55 años, nació Alberto Santiago, el único hijo de la pareja, quien convive también con Gabriela, la hija mayor de un matrimonio anterior de Cárdenas que mantiene un perfil reservado lejos de la exposición pública.

De origen humilde, Feijóo creció en la localidad orensana de Os Peares como hijo de Saturnino Núñez, encargado de obras de construcción fallecido en 2016, y de Sira Feijóo, quien trabajaba en una pequeña tienda de ultramarinos del pueblo.

Tiene una hermana menor, Micaela, con quien compartió su infancia en Galicia antes de ser enviado a los diez años a estudiar como alumno interno en un colegio de los Maristas en León, un trasfondo familiar que suele reivindicar como parte de su identidad lejos de las élites políticas tradicionales.