"Trabajo horrible": la reacción de Donald Trump al enterarse los resultados de las elecciones en España Al regresar a la Casa Blanca, Donald Trump se enteró por la prensa de la derrota de Pedro Sánchez en España y lanzó fuertes críticas a su gestión. Por Agregar C5N en









Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo la derrota electoral del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en los comicios generales celebrados en España, al afirmar ante la prensa en Washington que el mandatario socialista "hizo un trabajo horrible" y que "se merece perder".

Según informó la agencia EFE, las declaraciones del líder estadounidense se produjeron al regresar a la Casa Blanca, instancia en la que los periodistas presentes le comunicaron el desenlace de la votación en territorio español.

Al enterarse por los cronistas del retroceso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las urnas, Donald Trump reaccionó de inmediato con una pregunta y una dura crítica hacia la gestión de Pedro Sánchez.

"¿Perdió? Eso es algo bueno. Hizo un trabajo horrible. Se merece perder", apuntó el republicano. Incluso instantes antes de recibir la confirmación del resultado electoral por parte de la prensa, el presidente norteamericano había señalado que a España "no le estaba yendo muy bien".

Trump tras conocer la derrota de Sánchez: "Qué buena noticia" pic.twitter.com/CB7qDzqZBG — EL MUNDO (@elmundoes) November 29, 2026 El triunfo del Partido Popular en España y los cruces previos entre Donald Trump y Pedro Sánchez De acuerdo con los datos oficiales difundidos con el 90% de los votos escrutados, el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, se impuso en las elecciones generales de este domingo y quedó en condiciones de formar gobierno junto a Vox, ya que la suma de ambas fuerzas supera el umbral de los 176 escaños requeridos para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En tanto, el PSOE de Pedro Sánchez obtuvo 115 diputados a falta de completarse el tramo final del recuento.

Las expresiones de Donald Trump tras los comicios se inscriben en una relación bilateral marcada en los últimos años por fuertes diferencias políticas y estratégicas entre Washington y Madrid. Uno de los principales focos de tensión fue la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) exigido por Estados Unidos a los socios de la Alianza Atlántica, desacuerdo ante el cual Donald Trump llegó a plantear públicamente la posibilidad de expulsar a España de la organización. Además, la administración española también rechazó autorizar a Washington el uso de las bases militares conjuntas en territorio español para operaciones de ataque directo contra Irán y mantuvo una postura crítica frente a la ofensiva militar de Israel en Gaza. Pedro Sánchez y Donald Trump.