El presidente español lamentó no alcanzar la mayoría necesaria para formar el nuevo gobierno, que sí superaron el PP y Vox. "Es una noche triste para nuestro país, pero me gustaría reivindicar la esperanza", sostuvo desde el búnker del PSOE.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , reconoció la derrota electoral a manos del Partido Popular (PP) y Vox luego de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no alcanzara los 176 escaños necesarios para armar el próximo gobierno. Con el 97,88% de los votos escrutados, el PP logró 133 bancas en el Congreso y el partido liderado por Santiago Abascal, 52 .

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“ Es una noche triste para nuestro país , pero me gustaría reivindicar la esperanza porque el pulso que nosotros libramos por la justicia social no termina nunca. No es que ganemos o perdamos, es que a veces se va ganando y otras veces se va perdiendo ”, sostuvo Sánchez este domingo desde el búnker del PSOE.

El presidente saliente reconoció que el resultado no es el "deseado" para el partido ni para el país , pero rescató que el PSOE "ha logrado resistir a pesar de haberse enfrentado a una coyuntura internacional más que adversa". El economista le agradeció "de corazón" a las millones de personas que lo votaron y, en especial, a la militancia del PSOE.

“Desafortunadamente el bloque progresista no ha sido lo suficientemente fuerte para superar la suma de la derecha y la ultraderecha y es nuestro deber democrático reconocerlo”, concluyó el jefe de Estado y afirmó que ya llamó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , para felicitarlo.

Al frente del PP desde 2022, el dirigente de centroderecha Alberto Núñez Feijóo se distancia de los liderazgos más rupturistas o mediáticos con una carrera apoyada en su perfil técnico, institucional y de larga trayectoria en el Estado.

A sus 65 años le puso punto final al gobierno del PSOE y marcó el comienzo de un de un giro conservador en el país europeo, con el desafío de equilibrar su agenda moderada con el peso parlamentario de la extrema derecha de Vox.

Este resultado revierte lo ocurrido en 2023, cuando el PP había ganado en votos pero quedó a cuatro escaños de poder formar gobierno, y abre un escenario inédito desde el regreso de la democracia española hace cinco décadas por la eventual entrada de la extrema derecha de Vox al Ejecutivo nacional.

Captura X @NunezFeijoo

Feijóo tendrá que negociar la gobernabilidad con una ultraderecha de Vox fortalecida, cuyos más de 50 escaños son indispensables para sostener la mayoría absoluta en el Congreso, sin desdibujar el perfil moderado y de gestión que promete el Partido Popular.

En paralelo, deberá encarar desde La Moncloa una agenda económica exigente marcada por el acceso a la vivienda, el costo de vida y la promesa de rebajas fiscales y control del gasto público, en medio de una fuerte polarización política tras ocho años de gobierno socialista.