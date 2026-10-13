Emanuel Ortega rompió el silencio tras la separación de Julieta Prandi y sorprendió con una dolorosa confesión: "Estoy como puedo" El cantante habló por primera vez tras la inesperada ruptura, a solo 27 días de su casamiento. Visiblemente afectado, reveló cómo atraviesa este difícil momento y explicó por qué prefiere guardar silencio. Agregar C5N en









Por primera vez: Emanuel Ortega habló sobre la polemica separación de Julieta Prandi.

Emanuel Ortega rompió el silencio tras su escandalosa separación de Julieta Prandi, a tan solo 27 días de haber celebrado su casamiento. En medio de los fuertes rumores sobre los motivos de la ruptura, el cantante fue interceptado por un móvil de SQP (América TV) y sorprendió con una dolorosa confesión sobre el difícil momento personal que atraviesa.

Desde la puerta y sin ánimos de mostrar su rostro ante las cámaras, el músico evitó dar demasiados detalles sobre lo ocurrido y dejó en claro que no tiene intenciones de exponer, por ahora, los motivos que llevaron al final de su relación. "Es un momento muy privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado”, comenzó diciendo el artista.

Después, pidió disculpas y reconoció que no está en condiciones de enfrentar los cuestionamientos de la prensa: "No quiero hablar así con la puerta cerrada, pero entiendan que no estoy de ánimos para hablar en estos momentos. Les pido disculpas".

EMANUEL ORTEGA ROMPE EL SILENCIO: "No estoy de ánimos para hablar"Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/oNiM87vgrP — América TV (@AmericaTV) October 13, 2026 Emanuel Ortega sobre la repentina separación de Julieta Prandi En este contexto, el músico reveló cómo se encuentra anímicamente tras el anuncio de Julieta Prandi y dejó en evidencia que atraviesa un difícil momento personal. “Estoy como puedo, pero ya va a pasar, son momentos”, expresó, sin brindar mayores detalles sobre los motivos de la ruptura.

Captura de pantalla: América tv. Lejos de alimentar las versiones que comenzaron a circular sobre el final de la relación, Ortega dejó en claro que prefiere mantener lo ocurrido lejos de la exposición mediática. “No tengo nada más para decir, les pido disculpas, no tengo nada más que decir. Les respeto su trabajo y los entiendo, pero sepan entenderme a mí. Es algo que deseo guardar en el ámbito de lo privado porque es algo que involucra a dos personas”, sostuvo.