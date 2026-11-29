Investigan la muerte de una joven de 23 años que estaba detenida en una comisaría de Barracas Priscila Romero había sido arrestada el sábado por la mañana en la Villa 21-24 por una presunta infracción a la ley de drogas. Familiares de la chica se movilizaron frente a la dependencia policial para exigir el esclarecimiento del caso. Por Agregar C5N en









Priscila Romero tenía 23 años.

Una joven de 23 años, identificada como Priscila Romero, murió este sábado por la mañana mientras permanecía detenida en una dependencia de la Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Barracas, luego de su arresto en la Villa 21-24. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y la fuerza porteña inició un sumario para evaluar el desempeño de los agentes a cargo de su custodia.

El procedimiento comenzó durante un operativo en la Villa 21-24 por una presunta infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos vinculados con drogas. De acuerdo con el informe policial, los efectivos hallaron 90 envoltorios de pasta base entre sus pertenencias y la trasladaron a la División Policía de Pacificación Barrial, ubicada en la intersección de Iguazú y Río Cuarto.

Según la versión oficial, Romero dijo sentirse mal poco después de su ingreso a la dependencia. Ante esa situación, el personal solicitó una ambulancia del SAME e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando la joven dejó de responder, bajo indicaciones que un profesional médico brindó por videollamada.

Cuando la ambulancia arribó al lugar, los médicos confirmaron la muerte de la detenida. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40 bajo la carátula de "Averiguación de causales de muerte", con la intervención de la Policía Federal Argentina para la realización de las pericias correspondientes.

Asuntos Internos revisa el operativo y la familia denuncia un crimen policial La Justicia ordenó la autopsia como medida central para determinar el motivo de la muerte y reconstruir lo sucedido durante la detención. En paralelo, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad abrió una investigación administrativa sobre los efectivos involucrados, aunque hasta el momento no se determinaron responsabilidades ni se informó la causa oficial.