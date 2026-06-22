La insólita propuesta de Rodolfo Barili para el cumpleaños de Messi: "Vamos todos a..." El histórico conductor de Telefe Noticias lanzó una propuesta única para homenajear al capitán de la Selección en su día. Propone que, desde Ushuaia hasta La Quiaca, todo el país se una en una sola voz para sorprender al astro con un “feliz cumpleaños” colectivo. Agregar C5N en









Barili propuso un homenaje colectivo para el cumpleaños n°39 de Mesi.

Rodolfo Barili lanzó una propuesta única para celebrar el cumpleaños número 39 de Lionel Messi y se hizo viral. El histórico conductor de Telefe Noticias quiere homenajear al capitán de la Selección Argentina en su día y que todo el país se una en una sola voz para sorprender al astro con un “feliz cumpleaños” colectivo.

"Este miércoles, Leo cumple años, y tenemos una idea que la queremos compartir con ustedes. ¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos un gran feliz cumpleaños al capitán?", lanzó Barili en un video que acumuló miles de me gusta. "Este miércoles, 10 am y 10 pm, vamos todos a cantarle el feliz cumpleaños. En las aulas, en los trabajos, en el colectivo... donde estemos a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche lo mismo, donde sea, en el balcón, en el living, donde estés. Y así todos le hacemos llegar a Leo un gran feliz cumpleaños, ahora más que nunca, ¿te sumás?", cerró.

Las reacciones se multiplicaron rápidamente en la publicación. Mientras algunos usuarios redoblaron la apuesta: "Hay que ir al obelisco a cantarle el feliz cumpleaños", otros se preocuparon en coordinar la letra de la canción: "Pero en el "que los cumpla" qué decimos? "Que los cumpla Leo Messi" o "que los cumpla Messi"? Porque eso hay que coordinarlo también".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodolfo Barili (@rodolfobarili) La Pulga cumple 39 años este 24 de junio y lo celebrará junto al cuerpo técnico y sus compañeros en la concentración del equipo. Tras la victoria ante Austria, Leo se convirtió en el máximo goleador en la historia de los finales de la Copa Mundial de la FIFA por un jugador de fútbol (18), más partidos jugados de la Copa Mundial de la FIFA (28), más partidos ganados por un jugador en la Copa Mundial de la FIFA de fútbol (18) y más minutos jugados en la Copa Mundial de la FIFA de fútbol (2,489)", detalló la cuenta oficial de los Récord Guinness sobre Lionel Messi y cerró: "Estamos presenciando historia".