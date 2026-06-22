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22 de junio de 2026 Inicio

"Hace historia": los medios del mundo rendidos a los pies de Lionel Messi tras doblete a Austria en el Mundial 2026

Diarios italianos, brasileros, franceses y españoles destacaron la actuación del capitán de la Selección argentina, que se clasificó a los 16avos de final y sueña con el bicampeonato.

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Los medios del mundo mostraron la victoria argentina. 

Los medios del mundo mostraron la victoria argentina. 

La Selección argentina le ganó 2-0 a Austria en Dallas y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026, gracias a una majestuosa actuación de su capitán Lionel Messi, que marcó los dos goles y venía de marcar tres en el debut ante Argelia. Los medios del mundo se hicieron eco del presente del rosarino señalando el carácter histórico de la victoria.

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Con los dos goles convertidos ante los europeos, Messi se transformó en el máximo goleador en la historia de los mundiales (17), superando al alemán Miroslav Klose, que hasta comenzado el encuentro en Dallas tenía 15 tantos.

"Messi falla un penalti, luego marca dos más y hace historia: Argentina vence a Austria y se clasifica", publicó en su portada el medio deportivo italiano Gacetta dell Sport. Por su parte, Lance, de Brasil, calificó como "histórica" la actuación de Lionel y destacó el pasaje a la próxima instancia.

En Francia, L`Equipe puso en su portada web que "Un Messi histórico clasifica a Argentina a la próxima instancia". Ya en el interior de la nota, detalló que el rosarino "batió un récord y se convirtió oficialmente en el máximo goleador de la historia de los Mundiales tras marcar dos goles contra Austria el lunes (2-0). Con 18 goles, supera al alemán Miroslav Klose (16)".

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales

  • Lionel Messi: 17
  • Miroslav Klose (Alemania): 16
  • Ronaldo (Brasil): 15
  • Gerd Müller (Alemania): 14
  • Kylian Mbappé (Francia): 14
  • Just Fontaine (Francia): 13
  • Pelé (Brasil): 12
  • Sándor Kocsis (Hungría): 11
  • Jürgen Klinsmann (Alemania): 11
  • Gabriel Batistuta: 10
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