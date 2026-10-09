La inesperada guerra entre dos actrices argentinas conocidas por la temporada de verano: "Ella la primereó" Se encendió la mecha en el ambiente artístico tras revelarse la maniobra que dejó a una figura sin su histórico espacio. Agregar C5N en









Una disputa entre dos figuras de los medios llamó la atención.

A medida que avanza la agenda del espectáculo y se van cerrando los contratos para la temporada teatral de 2027, el ambiente artístico es testigo de un conflicto tan feroz como inesperado. En esta oportunidad, las protagonistas del escándalo son Andrea del Boca y Nazarena Vélez, quienes quedaron envueltas en un picante cruce por la reserva de una cotizada sala en Villa Carlos Paz.

Las cortinas de este enfrentamiento las levantó el periodista Nicolás Peralta durante la emisión del ciclo SQP por la pantalla de América TV. Según reveló el panelista al dar detalles exclusivos de la interna, la controversia estalló cuando la exangelita intentó renovar el alquiler del recinto donde se presentaba habitualmente durante las pasadas vacaciones. Sin embargo, los planes de la productora se desmoronaron al enterarse de que el espacio ya no estaba disponible para su espectáculo, desatando una profunda contienda.

Para sorpresa de la vedette y su equipo de producción, el establecimiento quedó adjudicado sorpresivamente a manos de la histórica protagonista de telenovelas para encarar su propio proyecto veraniego. Al verse desplazada de un escenario que consideraba propio para la época, el entorno de la mediática explotó de indignación al confirmar que su colega se le anticipó en las gestiones comerciales y se quedó con la codiciada plaza con un contundente. “Ella la primereó”, sentenció el periodista.

Los detalles de la pelea entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez La trastienda de la próxima temporada en la villa cordobesa encendió los motores de un contundente escándalo que involucra a dos emblemáticas figuras del espectáculo argentino. Andrea del Boca y Nazarena Vélez quedaron en el centro de la escena tras destaparse los pormenores de un cruce teatral que sacudió la villa serrana. El cortocircuito comercial se originó a partir de una importante negociación por la adjudicación de una histórica sala en Villa Carlos Paz, desatando una fuerte interna.

La controversia se focalizó puntualmente en el Teatro Candilejas 2, un recinto que la panelista venía ocupando de manera ininterrumpida durante los veranos anteriores pero que no logró abrochar este año por falta de entendimiento económico. Según reveló el periodista Nicolás Peralta, al no alcanzar una cifra satisfactoria con la administración del lugar, la exangelita decidió retirarse de las conversaciones y mudar su proyecto al Teatro Del Sol. Sin embargo, el espacio libre no tardó en conseguir una nueva dueña.

Fue en ese preciso instante donde apareció la figura de la icónica actriz de telenovelas, cuya producción aceleró los plazos y cerró un acuerdo financiero para desembarcar en el Candilejas 2. Peralta precisó con exactitud cómo se destrabó la negociación en favor de la exintegrante del reality show de Telefe. “¿Quién es la primerísima figura que sí cerró en el teatro donde Nazarena no terminó de arreglar? Ella cerró y muy bien. La que cerró para estar en ese lugar es Andrea del Boca”, explicó el panelista. El desenlace de la maniobra provocó una picante reacción al aire de la conductora Yanina Latorre, quien analizó con acidez el retorno de la estrella a las tablas y el impacto que provocó en su colega. Al evaluar la picardía de la ex Gran Hermano para adueñarse del codiciado escenario serrano, la panelista remató la discusión con una frase sin filtro que resumió el sentimiento de la temporada. “Le primereó el teatro. Fue a Gran Hermano para volver a laburar, ¿hace cuánto no estaba en teatro? Le salió bien”, sostuvo la conductora.