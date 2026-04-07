La modelo publicó una historia que dio que hablar y despertó especulaciones entre sus seguidores: ¿publicidad o indirecta?

Wanda Nara compartió una frase en Instagram que generó especulaciones entre sus seguidores, que se alternaron entre dos opciones: publicidad o una indirecta. " ¿Envidiosa yo? Mirá si voy a tener envidia si ya tengo una más grande ", apuntó la modelo y actriz en una historia con fondo negro y letras blancas.

La hipótesis de la indirecta está alimentada porque es la segunda vez que hace referencia a tener "una más grande". En enero había publicado en X que el miembro de su pareja, Martín Migueles , medía 24 centímetros para responder a las críticas sobre su vida.

" Tengo 24 cm. de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida , de mi entorno y de los míos", había sentenciado la empresaria.

En ese entonces se había enojado con las personas que le cuestionaban sus decisiones, pero en esta ocasión algunas usuarias relacionaron la historia con su ex Mauro Icardi y la China Suárez. Wanda y Mauro ya dieron los primeros pasos camino al divorcio y el futbolista se descargó contra periodistas de espectáculos cuando el trámite avanzó.

Sin embargo, queda todavía en un limbo la resolución sobre la cuota alimentaria que debería pagar Icardi a sus hijas Francesca e Isabella y los acuerdos en torno a la crianza de ambas.

El último fallo de la Justicia le dio la razón a Wanda Nara

La Justicia falló a favor de Wanda y Mauro tendrá que llevar a sus hijas al colegio de forma obligatoria. El Juzgado Civil 106 intervino ante el incumplimiento del futbolista respecto a la educación presencial de las niñas, tras una presentación realizada por la abogada Ana Rosenfeld, quien exigió una resolución inmediata por las reiteradas ausencias de las menores al establecimiento.

Juan Etchegoyen, periodista de Infobae, relató que el juez Hagopian emitió un documento oficial con una orden clara hacia el padre. "Le pidió a Mauro Icardi que lleve a las nenas al colegio porque ellas tienen derecho, obviamente, a la educación", detalló el periodista. El tribunal actuó con urgencia frente a las inasistencias.

Wanda aceptó que el jugador permaneciera más tiempo con las pequeñas, pero bajo una condición innegociable: que Francesca e Isabella no falten a clases. "Sí, sí, que se quede los días que quiera con las nenas, pero que las lleve al colegio", afirmó la mediática, según la información obtenida por Etchegoyen.

Ante el incumplimiento de la normativa, la sanción económica diaria es muy elevada para el deportista que reside en Turquía. "Por día va a tener que pagar la cifra de $50 millones", sostuvo el periodista. En esa línea, agregó que, por las últimas ausencias de la menores a la escuela, el jugador acumula un monto de $150 millones.

Además, el juez resolvió rechazar el pedido de Icardi para sustituir la asistencia presencial por un sistema de clases remotas. "La pretensión del progenitor de sustituir la asistencia escolar presencial por una modalidad de 'home school' carece de todo sustento jurídico, pedagógico y fáctico", sentenció el magistrado.