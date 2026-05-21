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Así es la lujosa casa donde viven Maxi López y su mujer en Nordelta

Daniela Christiansson mostró la mansión que comparte con el exmarido Wanda Nara y sus dos hijos Elle y Lando, en un exclusivo barrio en Tigre.

La modelo sueca organizó la mudanza definitiva que reunió a toda la familia.

La modelo sueca organizó la mudanza definitiva que reunió a toda la familia.

Imagen mejorada con IA/ Redes Sociales

La mujer de Maxi López, la modelo Daniela Christiansson, mostró la lujosa casa donde vive actualmente en Nordelta, junto al exmarido de Wanda Nara para una nueva etapa de la vida familiar en Argentina.

Wanda Nara, en el centro de la polémica por los Martín Fierro.
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La modelo suiza abrió las puertas de la residencia en el El Golf, uno de los sectores más cotizados y privado del lugar ubicado en el partido de Tigre, y musicalizó la intimidad del hogar con el tema Beautiful Home de Morumas.

Christiansson mostró el espíritu de su casa, con un living de líneas puras y modernas, ventanales que van del piso al techo y, del otro lado del vidrio, una pileta infinita que parece integrarse al lago.

Embed - El nuevo refugio de MAXI LÓPEZ y DANIELA CHRISTIANSSON en su MANSIÓN en NORDELTA

La mujer, reconocida como modelo profesional en Europa, subió una historia de Instagram con la frase Home sweet home (Hogar dulce hogar), con las postales de la vivienda que ocupa con el empresario y sus dos hijos Elle y Lando.

La imponente mansión tiene 5 dormitorios diseñados con máximo confort, una piscina con borde infinito orientada hacia el espejo de agua principal, un jardín parquizado y un muelle propio con salida directa, ideal para deportes náuticos y momentos de relax.

Daniela Christiansson sobre la familia con Maxi López

Daniela Christiansson se instaló en Argentina junto a sus hijos para reencontrarse con Maxi López y comenzar una nueva etapa familiar, junto a sus hijos Elle y Lando. "Lo importante es que ya decidimos poner base en Buenos Aires y estar en Argentina para los próximos años", había adelantado Maxi López en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026.

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