Wanda Nara negó la crisis con Martín Migueles: "Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada"

La conductora de MasterChef Celebrity no dejó margen para la duda y le pidió a quienes la critican que se ocupen de sus vidas.

Wanda NarAa publicó el mensaje y después lo borró.

Wanda NarAa publicó el mensaje y después lo borró.

Los rumores de crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles tiñeron las fiestas familiares de la conductora de MasterChef Celebrity y en las últimas horas de este lunes mostró el enojo que le causaron. "Tengo 24 cm. de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos", sentenció la modelo en X (ex Twitter).

La empresaria le pidió a quienes la critican que se ocupen de sus vidas y concluyó: "Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí". De esta manera, la actriz negó la crisis con su pareja y cuestionó la veracidad de la infidelidad que le adjudicaron a Migueles.

Wanda Nara 24 centímetros

Además, la referencia a la intimidad con el empresario causó chistes, memes y algunas críticas en X antes de que Wanda borrara la publicación. Una hora después tuiteó sobre sus "vacaciones hermosas" junto a su familia y explicó por qué rechazó algunos trabajos y eventos durante esos 10 días.

"Trabajo mucho durante todo el año y merecía mi familia tenerme en casa todo el día sin maquillaje, sin corridas y sin horarios", sostuvo la cantante y aseguró que está "muy feliz" por extender su contrato con Telefe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wanditanara/status/2008204802065314070&partner=&hide_thread=false

Cómo empezaron los rumores de la infidelidad de Martín Migueles

Las versiones sobre la crisis entre ambos aparecieron de la mano de la periodista de espectáculos Yanina Latorre y la modelo y ex Gran Hermano Claudia Ciardone.

Latorre había advertido que el empresario le había escrito a una exnovia para volver a verse y Ciardone había asegurado que Migueles le dijo "de tomar un café". "Le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cagadas", había relatado en América.

