Wanda Nara es un "lore" coreano: una influencer contó con lujo de detalles el Wandagate Se llama Stephanie Soo y tiene siete millones de seguidores en redes sociales. La youtuber considera a la mediática argentina una verdadera empresaria que sabe cómo generar dinero. "Su super poder es monetizar sus rupturas amorosas", explicó. + Seguir en







"Lo veo y lo quiero", Wanda Nara es vista como una exitosa empresaria en Corea.

Shakira fue la encargada de inmortalizar una frase del nuevo feminismo: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" pero la verdadera pionera en monetizar las rupturas amorosas es Wanda Nara. Así lo señaló una influencer coreana que dio lujo de detalles sobre el Wandagate en redes sociales y convirtió la vida de la empresaria en un "lore coreano".

"Su nombre es Wanda Nara, se ve hermosa y su super poder es monetizar sus rupturas amorosas", así empieza el reel de Stehpanie Soo que se convirtió en tendencia en Corea y que se viralizó en nuestro país. El affaire entre Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi que rompió la sólida pareja del futbolista con la conductora de Mastechef y que sacudió a la farándula en octubre de 2021 llegó al otro lado del continente.

La reconocida influencer de Corea del Sur investigó sobre la vida de la mayor de las Nara y se llevó una grata sorpresa: "Wanda Nara hace negocios, sabe lo que hace", sorprendió a sus seguidores y desarrolló con lujo de detalles el Wandagate y la vida exitosa de la empresaria argentina. El video titulado "Jugador de fútbol crece idolatrando a una estrella deportiva, se une a su equipo y luego se roba a su esposa e hijos”, es uno de los más vistos en su canal de Youtube.

Stehpanie Soo empezó contando la historia del triángulo amoroso entre Maxi Lópoez. Wanda Nara y Mauro Icardi con humor e ironía sobre el papel de la empresaria en la polémica historia. Una hora y cuatro minutos le dedicó la influencer coreana a la vida de la mediática y todos sus escándalos.

Embed La youtuber dueña de más de 7 millones de seguidores, también relató el escándalo con La China Suárez: "En ese entonces, ella escribió, esta es la traducción: ‘Otra familia que destruiste. Eres una zorra rompehogares’”, explicó mientras su compañero detrás de cámara reaccionó sorprendido.