IR A
IR A

Wanda Nara es un "lore" coreano: una influencer contó con lujo de detalles el Wandagate

Se llama Stephanie Soo y tiene siete millones de seguidores en redes sociales. La youtuber considera a la mediática argentina una verdadera empresaria que sabe cómo generar dinero. "Su super poder es monetizar sus rupturas amorosas", explicó.

Lo veo y lo quiero

"Lo veo y lo quiero", Wanda Nara es vista como una exitosa empresaria en Corea.

Shakira fue la encargada de inmortalizar una frase del nuevo feminismo: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" pero la verdadera pionera en monetizar las rupturas amorosas es Wanda Nara. Así lo señaló una influencer coreana que dio lujo de detalles sobre el Wandagate en redes sociales y convirtió la vida de la empresaria en un "lore coreano".

La imagen entre abrazos y complicidad enloqueció a los seguidores de los influencers.
Te puede interesar:

¿Hay casamiento? La foto íntima de Ian Lucas y La Reini Gonet para olvidar a Evangelina Anderson

"Su nombre es Wanda Nara, se ve hermosa y su super poder es monetizar sus rupturas amorosas", así empieza el reel de Stehpanie Soo que se convirtió en tendencia en Corea y que se viralizó en nuestro país. El affaire entre Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi que rompió la sólida pareja del futbolista con la conductora de Mastechef y que sacudió a la farándula en octubre de 2021 llegó al otro lado del continente.

La reconocida influencer de Corea del Sur investigó sobre la vida de la mayor de las Nara y se llevó una grata sorpresa: "Wanda Nara hace negocios, sabe lo que hace", sorprendió a sus seguidores y desarrolló con lujo de detalles el Wandagate y la vida exitosa de la empresaria argentina. El video titulado "Jugador de fútbol crece idolatrando a una estrella deportiva, se une a su equipo y luego se roba a su esposa e hijos”, es uno de los más vistos en su canal de Youtube.

Stehpanie Soo empezó contando la historia del triángulo amoroso entre Maxi Lópoez. Wanda Nara y Mauro Icardi con humor e ironía sobre el papel de la empresaria en la polémica historia. Una hora y cuatro minutos le dedicó la influencer coreana a la vida de la mediática y todos sus escándalos.

Embed

La youtuber dueña de más de 7 millones de seguidores, también relató el escándalo con La China Suárez: "En ese entonces, ella escribió, esta es la traducción: ‘Otra familia que destruiste. Eres una zorra rompehogares’”, explicó mientras su compañero detrás de cámara reaccionó sorprendido.

Para Soo, Wanda Nara es una mujer inteligente que supo aprovechar todos sus malos momentos para monetizarlos: "¿Qué? Ella dice, ‘Soy virgen’, y todos están confundidos. Realmente no saben cómo sentirse respecto a Wanda, pero comienza a volverse viral. Va a todos los principales programas de entrevistas, luego empieza a participar en estos reality shows. Sale en los tabloides todos los días, y simplemente le están pagando. Wanda está aquí haciendo movimientos para ganar dinero. Wanda sabe lo que está haciendo, y es inteligente en ello. Es una mujer muy inteligente”.

Ella está intentando ser una mujer de negocios…”, explicó la influencer en su video que además destacó que la mediática trascendió su rol de "esposa de" para transformarse en su propia marca: “Pero es muy emocional al respecto. Ella simplemente es fiel a sí misma. Dice, ‘No voy a ser una esposa de un jugador. Voy a ser Wanda’”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La finalista de GH 2001 se quejó por la suciedad de la casa a un mes y medio de juego.

Tamara Paganini estalló por la suciedad en la casa de Gran Hermano: "Son un asco"

La mediática sorprendió con un mensaje cargado de códigos internos hacia el exfutbolista.

Maxi López cumplió años: cómo fue el desopilante saludo de Wanda Nara

La foto generó otra polémica alrededor de la famosa.

Wanda Nara y Martín Migueles fueron escrachados por su "conducta asquerosa" en el tren bala de Japón

El condenado cuestionó la legitimidad del proceso judicial y apuntó a la querella.

"Fue un circo mediático": el polémico descargo desde la cárcel de Santiago Martínez de Love is Blind

Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de una disputa legal por sus hijas. 

La Justicia le dio la razón a Wanda Nara y Mauro Icardi tendrá que pagar una multa millonaria

Lucho González murió a los 79 años por causas que aún se desconocen.

Murió un reconocido guitarrista con gran influencia en la música popular: los emotivos saludos de sus colegas

últimas noticias

La mujer quedó detenida tras un allanamiento.

Le robó los datos de la tarjeta a una compañera de trabajo y la usó para pagar hasta la factura de gas

Hace 14 minutos
El hecho se produjo en Recoleta.

Horror en Recoleta: hallaron muerta a una mujer en un departamento y sospechan de un escape de gas

Hace 15 minutos
play
Lo veo y lo quiero, Wanda Nara es vista como una exitosa empresaria en Corea.

Wanda Nara es un "lore" coreano: una influencer contó con lujo de detalles el Wandagate

Hace 44 minutos
Los ADRs son certificados negociables que representan acciones de empresas no estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Wall Street.

Las acciones argentinas cayeron hasta 3% y el riesgo país cerró arriba de los 600 puntos por quinta jornada

Hace 50 minutos
La cápsula Orión estará a tan solo 6.530 kilómetros de la superficie lunar.

La misión Artemis II inició su histórico tránsito por el lado oculto de la Luna

Hace 1 hora