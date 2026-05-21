Se filtró por cuántos votos ganó Wanda Nara en los Martín Fierro y continúa la polémica

Se supo el conteo definitivo en APTRA y desató versiones cruzadas, críticas y un fuerte debate sobre su consagración como mejor conductora en la premiación del lunes pasado.

La consagración de Wanda Nara en los Martín Fierro 2026 sigue provocando una fuerte controversia en el ambiente artístico y televisivo argentino. Lo que comenzó como una celebración por el premio en la categoría a Mejor Conductora terminó convirtiéndose en uno de los escándalos mediáticos más comentados de la semana luego de que comenzaran a filtrarse detalles internos sobre la votación de APTRA . Las versiones cruzadas entre periodistas, panelistas y miembros de la asociación encendieron un intenso debate sobre cómo se definió una de las ternas más calientes de la ceremonia.

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Desde el momento en que la conductora subió al escenario para recibir la estatuilla, las críticas comenzaron a multiplicarse tanto en televisión como en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron que la empresaria haya superado a figuras históricas de la pantalla argentina, mientras otros defendieron su enorme impacto mediático y el fenómeno de audiencia que genera cada uno de sus proyectos. La polémica creció todavía más cuando distintos integrantes de APTRA empezaron a brindar versiones contradictorias sobre la cantidad exacta de votos que recibió la conductora de Telefe.

En Puro Show, la periodista y miembro del jurado de APTRA, Nancy Duré , decidió romper el silencio y contar detalles de las conversaciones internas que mantuvo después de la premiación . “Cuando recibió el premio, yo también fui a hablar con gente de la comisión directiva de APTRA que había estado en la contabilización de los votos. Fui a preguntar cómo había sido, y lo que me dijeron les va a sorprender” , aseguró la periodista.

Según explicó la periodista al aire, dentro de APTRA le aseguraron que el triunfo de Wanda Nara se produjo gracias a la dispersión de votos entre las otras nominadas. “Wanda Nara ganó por amplia mayoría de votos de APTRA. Me explicaron que muchos votos se dividieron entre las otras conductoras y otros, los team Wanda, la votaron, así que fue por amplia mayoría” , detalló Nancy Duré.

Se filtró cómo ganó Wanda en los Martín Fierro

Sin embargo, la polémica explotó todavía más pocas horas después cuando apareció una versión completamente diferente desde otro programa de espectáculos. En Intrusos, la periodista Marcela Tauro contó que había consultado a otra fuente interna de APTRA y recibió información totalmente opuesta a la difundida previamente por Nancy Duré. “Me dicen que Wanda ganó por dos votos”, reveló la periodista en vivo, con lo que generó sorpresa inmediata dentro del panel y despertando nuevas dudas sobre el verdadero resultado de la terna.

La revelación de Marcela Tauro cambió por completo el eje de la discusión porque instaló la idea de que la diferencia habría sido mínima. El dato generó un enorme interés dentro del programa de América TV, donde inmediatamente comenzaron a preguntarse cuántos votos había conseguido exactamente Wanda Nara y cuál había sido el margen sobre la segunda candidata más votada. La filtración dejó expuestas las contradicciones internas dentro de APTRA y alimentó todavía más las críticas sobre la transparencia de la votación.

wanda nara con el martin fierro Wanda Nara, con los premios Martín Fierro.

Minutos después, la periodista aportó detalles todavía más precisos sobre el conteo final. “Wanda estuvo dos puntos arriba. Veintiséis votos para Wanda y veinticuato, Moria. El resto se lo repartieron entre las demás integrantes de la terna”, explicó Marcela Tauro.

Además, recordó que participaron 96 miembros de APTRA debido a las ausencias de Pilar Smith, Evelyn Von Brocke, Tomás Dente —todos ex integrantes de la asociación— y un cuarto miembro cuya identidad no trascendió públicamente. La información rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó una nueva ola de debates sobre el resultado.

La filtración de esos números terminó potenciando todavía más el escándalo alrededor de los Martín Fierro 2026. Mientras algunos sectores del espectáculo interpretaron que los 26 votos demostraban un respaldo importante hacia Wanda dentro de APTRA, otros remarcaron que la escasa diferencia con Moria Casán reflejaba una elección mucho más ajustada de lo que se había querido instalar inicialmente.