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Polémica por los Martín Fierro: reconocido conductor habló de irregularidades por el premio a Wanda Nara

El escándalo por el triunfo de la conductora en los premios de APTRA sumó más visiones encontradas. Críticas y respaldos.

Wanda Nara

Wanda Nara, en el centro de la polémica por los Martín Fierro.

La polémica por los Martín Fierro 2026 sigue creciendo luego de que Marcelo Polino cuestionara públicamente el sistema de votación de APTRA tras el triunfo de Wanda Nara como mejor conductora. Sus declaraciones generaron un fuerte impacto en el ambiente artístico y en las redes sociales.

Ganadora del Martín Fierro con anticipación.
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El periodista aseguró que existen irregularidades en el armado de las ternas y apuntó contra algunos canales de televisión. “Las ternas se deben hacer en una asamblea y no que un canal marque a dedo las ternas que le convengan”, expresó con dureza en diálogo con Los Profesionales de Siempre.

Polino también explicó cómo funciona, según él, la selección de nominados dentro de APTRA. “Cuando vas a votar ya están las personas que la comisión y el canal eligieron para esos rubros”, sostuvo durante una entrevista que rápidamente se viralizó.

MARCELO POLINO
Marcelo Polino criticó a Wanda Nara.

Marcelo Polino criticó a Wanda Nara.

A pesar de sus críticas, el conductor defendió a Luis Ventura, presidente de APTRA. “Sé que Luis Ventura trabaja desde la honestidad”, afirmó, aunque también remarcó que considera necesaria “una rotación” dentro de la asociación que organiza los premios.

Mirtha Legrand apoyó a Wanda Nara por su Martín Fierro

En medio de la controversia, Mirtha Legrand salió públicamente a respaldar el premio que recibió Wanda Nara. La conductora fue consultada por la polémica y respondió de manera contundente durante una entrevista televisiva.

“Está bien, si la votaron”, dijo la histórica figura de la televisión al referirse al triunfo de Wanda. Además, dejó en claro que respeta completamente el sistema de votación utilizado por APTRA en los premios.

Mirtha Legrand insistió con su postura y agregó en diálogo con LAM: “Yo respeto los votos siempre, respeto las votaciones. Si la votaron, por algo será”. Sus declaraciones fueron interpretadas como un fuerte apoyo hacia la empresaria y conductora.

MIRTHA LEGRAND
Mirtha Legrand bancó a Wanda Nara.

Mirtha Legrand bancó a Wanda Nara.

"La Chiqui" también evitó entrar en enfrentamientos y destacó el nivel de todas las nominadas de la categoría. “De las que estaban convocadas eran todas buenas”, afirmó durante la gala de los Martín Fierro 2026.

Además de hablar sobre Wanda Nara, Mirtha Legrand llevó tranquilidad sobre su estado de salud tras haber atravesado una bronquitis. “Ya estoy perfecta”, aseguró la conductora luego de regresar públicamente a uno de los eventos más importantes de la televisión.

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