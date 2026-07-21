21 de julio de 2026 Inicio
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Video: españoles quisieron quemar una bandera para burlar a Argentina, pero todo terminó de la peor manera

Un grupo de hinchas españoles intentó quemar una bandera argentina con pirotecnia, pero el artefacto cambió de dirección y explotó sobre ellos.

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La burla de un grupo de españoles contra Argentina que terminó de la peor manera y se volvió viral
La burla de un grupo de españoles contra Argentina que terminó de la peor manera y se volvió viral

La celebración de España tras conquistar el Mundial 2026 ante Argentina tuvo un episodio insólito que rápidamente se viralizó en redes sociales. Un grupo de hinchas españoles intentó realizar una burla contra la Selección argentina, pero el festejo terminó volviéndose en su contra.

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Las imágenes muestran a los simpatizantes mientras intentan prender fuego a una bandera argentina atándola a un cohete. Sin embargo, el artefacto de pirotecnia que habían encendido salió inicialmente hacia arriba y, de manera inesperada, modificó su trayectoria.

El cohete terminó regresando hacia el grupo y explotó sobre los propios hinchas, que debieron apartarse rápidamente ante la detonación. La escena fue compartida por numerosos usuarios argentinos y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

El episodio también provocó cuestionamientos por el uso de pirotecnia y por la decisión de utilizar una bandera argentina como parte de la provocación.

Un muerto y tres heridos durante los festejos en Neuquén

El uso de artefactos pirotécnicos también dejó una víctima fatal durante los festejos por la Selección argentina. Un joven de 24 años murió el domingo en la ciudad de Neuquén luego de ser alcanzado por la explosión de un elemento de pirotecnia.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaban las celebraciones por el Mundial y, además, otras tres personas resultaron heridas como consecuencia del uso de estos artefactos.

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